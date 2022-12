Von Carmen Oesterreich

Schönbrunn. Ab dem 1. Februar kommenden Jahres hat die Gemeinde Schönbrunn wieder eine Pfarrerin. Laura Adler, 31 Jahre alt wird Ende Januar mit ihrem Mann Tobias ins Pfarrhaus ziehen. Beide kommen aus Leimen.

Nach ihrem Theologiestudium hat Adler in Eberbach bei Gero Albert als Lehrpfarrer ihr Vikariat absolviert – das ist die praktische zweijährige Phase der Ausbildung zur Pfarrerin. Nach dem Abschluss des zweiten Examens arbeitete sie als Elternzeitvertretung in den Kirchengemeinden Helmstadt, Bargen und Flinsbach im Kirchenbezirk Kraichgau. Neben ihren vielfältigen Aufgaben wie dem Abhalten der Gottesdienste, Taufen, Trauungen und Bestattungen unterrichtete Laura Adler auch an zwei Schulen Religion.

Trotz abgeschlossener Ausbildung und einem Jahr Erfahrung als Pfarrerin ist sie "noch nicht ganz fertig", schreibt Adler auf der Homepage der evangelischen Kirchengemeinde Schönbrunn: Nach dem Vikariat ist man zwei Jahre im Probedienst." Das heißt, dass Pfarrer Gero Albert weiterhin die Verwaltung übernimmt, bis sie die Verwaltungsfortbildungen absolviert hat.

Nach dem Umzug von Pfarrerin Nadine Jung-Gleichmann im Sommer 2021 nach Schweinfurt war die Stelle mehr als ein Jahr lang vakant. Jetzt freut sich Laura Adler darauf, mit den Bürgern gemeinsam den Weg in die Zukunft der Schönbrunner Gemeinde zu gestalten.