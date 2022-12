Walldürn. (Sti.) Mit auf eine vorweihnachtliche musikalische Reise nahm am Freitagabend in der evangelischen Pfarrkirche in Walldürn der Musikverein Odenwälder Trachtenkapelle Walldürn mit seinen drei Formationen – der Boomwhacker-Gruppe, dem Jungen Odenwälder Blasorchester und der Trachtenkapelle – die begeisterten Adventskonzertbesucher.

Die Walldürner Pfarrkirche war bei dem