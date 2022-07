Aurora ist ein weltweit tätiger Hersteller von Heiz-Klima-Systemen und Komponenten für eine große Auswahl an Fahrzeugen. Das Mittelständische Unternehmen wurde 1930 in Leipzig gegründet. 1965 wurde der Hauptsitz nach Mudau verlegt. Am Standort Mudau

Aurora ist ein weltweit tätiger Hersteller von Heiz-Klima-Systemen und Komponenten für eine große Auswahl an Fahrzeugen. Das Mittelständische Unternehmen wurde 1930 in Leipzig gegründet. 1965 wurde der Hauptsitz nach Mudau verlegt. Am Standort Mudau werden aktuell 290 Mitarbeiter beschäftigt. Die Aurora-Gruppe, mit insgesamt rund 450 Mitarbeitern an fünf Standorten, vertreibt ihre Systeme und Produkte weltweit an Kunden auf allen fünf Kontinenten.