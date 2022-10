Mudau. (kn) Der Mudauer Herbstlauf hat auch bei seiner 18. Auflage nichts an Attraktivität verloren, das unterstreicht am besten die hohe Teilnehmerzahl, die auch in diesem Jahr bei rund eintausend Teilnehmern in den verschiedenen Klassen lag. Damit durfte sich der Förderverein bereits vor dem Start am frühen Montagvormittag freuen, der auch in diesem Jahr diese logistische Meisterleistung mit Bravour erledigte.

Blickte man am Samstag und Sonntag noch bange gen Himmel, so zeigte sich rechtzeitig zum Start auch der Wettergott einsichtig mit den Läuferinnen und Läufern und schickte die ersten Sonnenstrahlen ins Mudauer Stadion.

Dort hatten sich die Teilnehmer bereits aufgewärmt, um pünktlich zum Start auf "Betriebstemperatur" zu sein. Die erste Aufmerksamkeit gehörte den Teilnehmern zum Halbmarathon-Lauf, die pünktlich um 9.25 Uhr von Schirmherr Norbert Podschlapp auf die Strecke geschickt wurden.

Nur zwei Minuten lang hatten dann die Bambini ihren großen Auftritt, begleitet von den Anfeuerungsrufen der Eltern. Denen genügte schon eine Stadionrunde, um sich in den Siegerlisten verewigen zu können. Ihr Ehrgeiz war förmlich spürbar. Auch die Sportlerinnen und Sportler der Walking-Anhänger fanden auch in diesem Jahr wieder ihre Beachtung. Die ließen es selbstverständlich etwas gemütlicher auf ihrer Zehn-Kilometer-Strecke angehen und hatten dabei auch eher ein Auge auf die schönen Punkte entlang und neben der Strecke in der schon herbstlich eingefärbten Landschaft. Sportlicher nahmen es dann die Teilnehmer des anschließenden Fünf-Kilometer- und Zehn-Kilometer-Laufes, die wie immer die größten Gruppen stellten.

Die Anfeuerungsrufe der Zuschauer an den Knotenpunkten der Strecke waren natürlich Balsam auf die Seele der Läufer, die damit nochmals einen zusätzlichen Motivationsschub mit auf die Strecke bekamen. Im Ziel durften sich alle Teilnehmer als Sieger fühlen und auch dem Veranstalter mit seinem großen Helferstab darf auch bei der neuerlichen Auflage des Mudauer Herbstlaufes ein dickes Lob ausgestellt werden.

Alle Ergebnisse des Herbstlaufes können unter www.odenwaelderherbstlauf.de aufgerufen werden.