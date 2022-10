Von Ralf Scherer

Mosbach/Walldürn. Das Landgericht Mosbach hat am Donnerstag einen zur Tatzeit 20 Jahre alten Mann wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und versuchter räuberischer Erpressung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Ein 19-Jähriger muss wegen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und Beihilfe zu verschiedenen Taten des 20-Jährigen zwei Jahre und acht Monate in Haft. Nach Abschluss der Beweisaufnahme sah es die Große Jugendkammer unter dem Vorsitz von Richter Michael Haas als erwiesen an, dass beide Angeklagte ab dem Sommer des vergangenen Jahres mehrmals auf eigene Rechnung Marihuana und Kokain beziehungsweise Haschisch verkauft haben. Zudem hatte der 20-Jährige in zwei Fällen versucht, einen säumigen Stammkunden mit Gewalt zur Herausgabe des ausstehenden Geldes zu bewegen (die RNZ berichtete).

Da der 20-Jährige seine Taten im Vorfeld der Verhandlung im Wesentlichen eingeräumt und der 19-Jährige zumindest ein Teilgeständnis abgelegt hatte, ging es am Donnerstag im großen Sitzungssaal bei der Anhörung der Zeugen in erster Linie um die Klärung noch offener Fragen.

Unklar war beispielsweise, ob der 19-Jährige Kokain nur für den Eigenbedarf besessen oder damit gehandelt hat – und ob er an der versuchten räuberischen Erpressung beteiligt war. Klarheit bezüglich der Entwicklung der beiden jungen Männer hatten zuvor die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe und Dr. Matthias Michel als vom Gericht beauftragter psychiatrischer Gutachter geschaffen. Beide attestierten den Angeklagten eine Reifeverzögerung und empfahlen die Anwendung von Jugendstrafrecht. Eine Beeinträchtigung der Steuerungs- und Schuldfähigkeit sah Dr. Michel bei beiden Angeklagten als nicht gegeben an. Sie hätten ihren eigenen Drogenkonsum so weit unter Kontrolle gehabt, dass er nicht von einer Abhängigkeit, aber von einem gewissen Suchtpotenzial sprechen könne.

Gegenüber den am vergangenen Freitag bei der Verlesung der Anklageschrift geäußerten Vorwürfen musste Staatsanwalt Sebastian Ibing letztlich in seinem Plädoyer bei beiden Angeklagten Abstriche machen. So war beispielsweise eine bewaffnete räuberische Erpressung nicht nachweisbar, weil es zu einem weiteren Treffen mit dem säumigen Kunden Ende April auf dem Hardheimer Schlossplatz gar nicht mehr gekommen war. Zuvor waren die beiden jungen Männer nach dem Verlassen einer Bäckerei von der Polizei festgenommen worden. Die Hintergründe dieses Zugriffs blieben für die gut 20 Zuschauer im Saal über weite Strecken der Verhandlung unklar. Etwas Licht ins Dunkel brachte ...