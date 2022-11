Mosbach/Obrigheim. (cao) Zahlreiche erboste Anrufer meldeten sich am Montagmorgen bei der RNZ. Alle vom Handy aus, schließlich galt es, den bereits seit Freitagmittag andauernden Ausfall von Festnetz, Internet und TV-Signal im Netz von Vodafone zu beklagen. Verbunden mit der Bitte, Ursache der Störung aber vor allem Zeitpunkt der Behebung in Erfahrung zu bringen, da unter der Service-Hotline des Unternehmens nichts Konkretes herauszufinden

Hintergrund dieser Baumaßnahme sei neben der reinen Wartung eine positive Entwicklung: Der mobile Datenverkehr im Neckar-Odenwald-Kreis wachse rasant – "mit einer jährlichen Steigerungsrate von aktuell mehr als 33 Prozent", macht Vodafone deutlich. "Dieser starken Nachfrage der Bevölkerung tragen wir mit unseren Investitionen in den Ausbau des Netzes und mit der Modernisierung von Stationen Rechnung." Der Ausbau in Guttenbach sei "ein ,Muss’, um den dauerhaften Betrieb zu gewährleisten". Die von den temporären Einschränkungen betroffenen Kunden bittet Vodafone um Entschuldigung.

Auf Presseanfrage erklärte Vodafone, dass es sich um keine Störung "im eigentlichen Sinn" handele. Man nehme in Guttenbach seit dem 10. Oktober einen Masttausch an einer Mobilfunkstation vor. "Dabei bauen wir auch eine mobile Datenautobahn, indem wir neue Antennenanlagen montieren und die Anbindung der Station an das weltweite Kommunikationsnetz für Telefonie und für mobile Internetnutzung verstärken." Während der Bauarbeiten habe man den Standort vorübergehend abschalten müssen. "Der Mobilfunk wurde weitgehend über umliegende Stationen geführt. Dabei ließen sich vorübergehende Einschränkungen bei einzelnen Kunden leider nicht ganz vermeiden." Mit dem neuen Mast sei man am 7. November in Probebetrieb gegangen. In den nächsten Tagen solle er in voller Funktion "on Air" sein.

Guttenbach. (cao) Als Reaktion auf unseren Bericht vom Vodafone-Netzausfall in Teilen von Mosbach und Obrigheim Anfang der Woche meldeten sich auch einige Leser aus Guttenbach in der Mosbacher RNZ-Redaktion. Dort, so wurde berichtet, sei der Mobilfunk des Kommunikationsunternehmens ausgefallen – und zwar bereits seit 10. Oktober. Dass dieser Missstand auf Nachfrage bei der Service-Hotline oft als Einzelfall abgetan und berichtet wurde, es läge keine flächendeckende Störung vor, verärgerte die RNZ-Leser dabei am meisten.

Guttenbach. (cao) Als Reaktion auf unseren Bericht vom Vodafone-Netzausfall in Teilen von Mosbach und Obrigheim Anfang der Woche meldeten sich auch einige Leser aus Guttenbach in der Mosbacher RNZ-Redaktion. Dort, so wurde berichtet, sei der Mobilfunk des Kommunikationsunternehmens ausgefallen – und zwar bereits seit 10. Oktober. Dass dieser Missstand auf Nachfrage bei der Service-Hotline oft als Einzelfall abgetan und berichtet wurde, es läge keine flächendeckende Störung vor, verärgerte die RNZ-Leser dabei am meisten.

Auf Presseanfrage erklärte Vodafone, dass es sich um keine Störung "im eigentlichen Sinn" handele. Man nehme in Guttenbach seit dem 10. Oktober einen Masttausch an einer Mobilfunkstation vor. "Dabei bauen wir auch eine mobile Datenautobahn, indem wir neue Antennenanlagen montieren und die Anbindung der Station an das weltweite Kommunikationsnetz für Telefonie und für mobile Internetnutzung verstärken." Während der Bauarbeiten habe man den Standort vorübergehend abschalten müssen. "Der Mobilfunk wurde weitgehend über umliegende Stationen geführt. Dabei ließen sich vorübergehende Einschränkungen bei einzelnen Kunden leider nicht ganz vermeiden." Mit dem neuen Mast sei man am 7. November in Probebetrieb gegangen. In den nächsten Tagen solle er in voller Funktion "on Air" sein.

Hintergrund dieser Baumaßnahme sei neben der reinen Wartung eine positive Entwicklung: Der mobile Datenverkehr im Neckar-Odenwald-Kreis wachse rasant – "mit einer jährlichen Steigerungsrate von aktuell mehr als 33 Prozent", macht Vodafone deutlich. "Dieser starken Nachfrage der Bevölkerung tragen wir mit unseren Investitionen in den Ausbau des Netzes und mit der Modernisierung von Stationen Rechnung." Der Ausbau in Guttenbach sei "ein ,Muss’, um den dauerhaften Betrieb zu gewährleisten". Die von den temporären Einschränkungen betroffenen Kunden bittet Vodafone um Entschuldigung.

Update: Donnerstag, 10. November 2022, 18.05 Uhr

Kein Netz seit Freitag

Mosbach/Obrigheim. (cao) Zahlreiche erboste Anrufer meldeten sich am Montagmorgen bei der RNZ. Alle vom Handy aus, schließlich galt es, den bereits seit Freitagmittag andauernden Ausfall von Festnetz, Internet und TV-Signal im Netz von Vodafone zu beklagen. Verbunden mit der Bitte, Ursache der Störung aber vor allem Zeitpunkt der Behebung in Erfahrung zu bringen, da unter der Service-Hotline des Unternehmens nichts Konkretes herauszufinden sei.

Auf Anfrage bestätigte Vodafone "eine lokale Störung in einem sehr kleinen Teil seines Kabelnetzes in Obrigheim und Mosbach". Seit vergangenem Freitag, gegen 14 Uhr, seien "bei insgesamt bis zu 470 Kunden TV, Internet und Festnetz-Telefonie vorübergehend nicht verfügbar". Grund sei ein Anbindungsfehler auf einem unterirdischen Kabelstrang. Die Reparatur sei in der Planung und Ausführung "leider sehr aufwendig, denn es sind zwingend Tiefbauarbeiten erforderlich".

Am Freitag seien zunächst Messungen aller Netzelemente und am Wochenende eine Bestandsaufnahme vor Ort erfolgt, aktuell werde das genaue Reparaturkonzept erstellt – unter Beachtung aller Sicherheitsvorkehrungen und verkehrsrechtlichen Auswirkungen. Im nächsten Schritt sollen die Tiefbau- und Spleißarbeiten vorgenommen werden. "Anschließend wird dann noch der gesamte Kabelstrang neu eingepegelt."

Wenn alles glatt verläuft, teilt Vodafone mit, "können die finalen Reparaturarbeiten im Laufe dieser Woche gestartet und vollendet werden". Die betroffenen Kunden bittet das Kommunikationsunternehmen "noch um etwas Geduld und um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten".