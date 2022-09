Mosbach. (pm) Zum 29. Mal findet am Sonntag das Internationale Straßentheater im Rahmen des Mosbacher Sommers statt. In der Mosbacher Innenstadt werden von 13.45 bis 18.30 Uhr acht Künstlergruppen aus den Niederlanden, Irland, Italien, England, der Ukraine und Deutschland an verschiedenen Spielorten auftreten.

Eröffnet wird das Straßentheater durch die niederländische Band "Blaas of Glory". Die acht Rocker in Strumpfhosen sind seit zehn Jahren auf den besten Festivals Europas unterwegs und bringen Schwung auf die Straßen der Mosbacher Innenstadt. "CircO" ist eine Kompanie von Hannoveraner Artisten und Bühnenkünstlern. Bei der Performance "Vom Hinfallen und Aufstehen" verschmelzen Akrobatik, Schauspiel, Tanz und (Live-)Musik zu einer artistischen Theaterperformance.

Der Komiker und Blockflötist Gabor Vosteen hat eine Konzertshow kreiert, in der er Musik, Poesie und Comedy vereint. Sein Markenzeichen ist das einzigartige Spiel auf fünf Blockflöten gleichzeitig. "The Fluteman Show" ist ein nonverbales Comedy-Konzert mit Musik von Bach, Mozart, Paganini bis John Lennon und anderen Popgrößen. Das Ensemble "Kroft" hat einen ausgeprägten Sinn für Komik, Spontanität und Gefühl für Situationen. Die beiden Protagonisten kommen mit ihrer Nummer Blue Baby Blue.

"Klub Girko" bewegt sich in einem Kreis mit balancierenden und fallenden Bambusstäben. Ihre Show funktioniert nicht ohne Zuschauer und so wird das Publikum – auf die eine oder andere Weise – zum Mitspieler.

In Brace for Impact suchen die drei Akteure von "Knot on Hands" nach den Grenzen des Gleichgewichts. Dabei finden sie neue Wege, sich vorwärts zu bewegen und durch den Raum zu reisen. Knot on Hands zeigt eine innovative Form der Partnerperformance, die sich durch eine einzigartige Körpersprache auszeichnet.

Stefano Di Renzo stellt in seiner Show Schwerkraft, Gegengewicht und Zentrifugalkraft auf die Probe. In der wortlosen Darbietung von reizvoller Virtuosität wirbelt er Eimer herum, Becher und Bälle fliegen durch die Luft und Bretter werden zu Katapulten. Geballte Kraft und Dynamik, Musikalität und eine gehörige Portion Humor, das ist die Gruppe Tridiculous. Die drei Multitalente beherrschen Beatbox, Breakdance, Akrobatik und noch einiges mehr. Die Show ist ein atemberaubendes Spektakel, bei der man in jedem Moment die unbändige Spielfreude der Akteure sieht.

Alle Shows werden im Laufe des Nachmittags mehrmals an sechs Plätzen in der Mosbacher Innenstadt parallel gespielt, sodass ein individuelles Programm zusammengestellt werden kann. Ein genauer Zeitplan und weitere Informationen zu den Künstlern können dem Programmheft des Internationalen Straßentheaters entnommen werden. Dieses gibt es bei der Tourist Information und an der Mosbacher Sommer-Tafel am Marktplatz oder im Internet als Download auf der städtischen Homepage (www.mosbach.de).