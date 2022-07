Mosbach. (stm) Der Mosbacher Sommer klopft an, die große musikalische Eröffnung auf dem Marktplatz ist schon gelaufen. Überhaupt Musik: Die Organisatoren von der Kulturabteilung der Großen Kreisstadt Mosbach versprechen wieder "große musikalische Vielfalt und Tanzstimmung" während der kommenden Sommermonate.

Der Startschuss für den 37. Mosbacher Sommer fiel am Samstag mit dem Konzert der Freiburger Band "Unojah" auf dem Marktplatz, und schon am morgigen Mittwoch geht es weiter: Das Projekt "Sandmanns Ohr" ist um 20 Uhr im fideljo zu Gast. Es kombiniert Livemusik mit verschiedenen Elementen rund um den Autor E.T.A. Hoffmann und umfasst Gesang von Peter Alexander Herwig, Klavierstücke von Franz Schubert, Robert Schumann und Paul Graener, gespielt von Pianistin Linda Moeken, sowie Lesung, Soundcollagen und Videoprojektionen.

Am Freitag, 29. Juli, 19.30 Uhr, wird zu einer sommerlichen Zeitreise durch vier Jahrhunderte Musik eingeladen. Im Hospitalhof in Mosbach erklingen erzählend-virtuose Barockmusik, perlend-leichte Werke der Klassik, emotionale und zupackende Stücke aus der Romantik bis hin zu Tango und Filmmusik der Gegenwart. Mitwirkende sind Martin Rothe (Violine), Tobias Germeshausen (Gesang) und Regine Schlereth (Klavier).

"Folk am Neckar" kommt in diesem Sommer wieder zurück in den Burggraben. Zum Auftakt am Freitag, 5. August, spielen ab 19 Uhr die "Yonder Boys", danach die "Jolly Jackers" und zum Abschluss "Sam Kelly and The Lost Boys". Am Samstag, 6. August, geht es dann ab 16.30 Uhr weiter mit Tir Nan Og, danach Napaea und schließlich Ross Ainslie und Ali Hutton, ergänzt von Sängerin Jenn Butterworth. Aus Augsburg kommt John Garner, den Abschluss macht die Band, die die pulsierende Szene der "Gaels" in Glasgow anführt: Trail West.

Zur Feier des 25-jährigen Bestehens des Landesgartenschau-Parks bietet das Lichterfest nicht nur visuell ansprechende Illuminationen, sondern hier gibt es auch was auf die Ohren. Die Band "Frank Family" setzt am Samstag, 27. August, auf der Seebühne musikalische Höhepunkte mit einem bunten Mix aus internationalen Songs. Mit Gitarre, Keyboard, etwas Percussion und einzigartigem dreistimmigen Gesang will die Musikerfamilie das Publikum begeistern.

Die "Night of Guitars" soll bei Gitarrenfans am Freitag, 2. September, für wippende Beine und klatschende Hände sorgen. Die Musiker rund um den Gitarristen und ...