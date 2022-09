Mosbach. (RNZ) In gut zweieinhalb Wochen, am Dienstag, 20. September, veranstaltet der Badische Leichtathletik-Verband (BLV) den ersten AOK-Firmenlauf in Mosbach. Zur Teilnahme aufgerufen sind Firmen, weitere Organisationen sowie Einzelläuferinnen und -läufer in und um Mosbach. Nachdem der Lauf im vergangenen Jahr ausfallen musste, freuen sich die AOK Rhein-Neckar-Odenwald und der BLV umso mehr, dass jetzt die Premiere gefeiert werden kann.

Nach dem Startschuss um 18 Uhr auf dem Messplatz in Neckarelz geht es auf die rund fünf Kilometer lange Strecke, die in zwei Runden absolviert wird. Der weitgehend ebene Streckenverlauf ist auch für Gelegenheitsläufer und Einsteiger geeignet. Mit von der Partie sind auch die "Sambanditos", die die Läuferinnen und Läufer mit ihrer brasilianischen Trommelkunst vom Streckenrand aus tatkräftig unterstützen und lautstark anfeuern werden (www.sambanditos.de).

Bereits vor seiner offiziellen Amtseinführung hat Mosbachs neuer Oberbürgermeister Julian Stipp angekündigt, beim Firmenlauf dabei zu sein und sogar selbst an der Startlinie zu stehen. "Laufen, walken und nordic-walken bedeutet einfach jede Menge Spaß, punktet in Sachen Bewegung und Ausdauer und macht den Kopf frei. Ich freue mich schon, mich gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen und anderen Teams auf die Strecke durch Neckarelz und am Neckar entlang zu machen", so Stipp.

Anmeldungen sind online unter mosbach.bw-running.de bis Freitag, 9. September, 12 Uhr, möglich. Es wird eine Startgebühr erhoben. Wer sich bis zum Meldeschluss in die Startliste einträgt, bekommt zudem eine personalisierte Startnummer mit dem eigenen Vornamen. Meldungen nach dem Meldeschluss sind mit einer zusätzlichen Nachmeldegebühr verbunden.

Starten dürfen alle, die Spaß an der Bewegung haben und sich etwas Gutes tun möchten – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen, Organisationen, Schulen, öffentlichen Einrichtungen, Ämtern, Behörden, Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Lauftreffs und auch Einzelläuferinnen und -läufer sowie (Nordic-) Walkerinnen und -Walker.

Besonderer Wert wird bei der BW-Running-Serie auf die Bereiche für Firmen und Sponsoren gelegt. An jedem Standort werden spezielle Treffpunkte eingerichtet. Um neben der sportlichen Herausforderung auch Teamgeist und Kommunikation intensiver zu fördern, haben die Firmen hier die Möglichkeit, ihren Mitarbeitern exklusiv eine eigene Anlaufstelle anzubieten, um sich vorzubereiten, zusammenzusitzen und nach dem Lauf das Geschaffte zu feiern.

Im Zieleinlauf versorgt die AOK alle Teilnehmenden mit frischem ...