Von Noemi Girgla

Mosbach. Im Fokus stand eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben: Chancengleichheit und gleichberechtigte Teilhabe für Menschen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte. Dieser Fokus war auf die erste Mosbacher Integrationskonferenz ausgerichtet, die am vergangenen Wochenende in der Großen Kreisstadt stattfand. Die RNZ hat sich wenige Tage danach mit den beiden Integrationsbeauftragten der Stadt Mosbach, Katherine Reichert und Melisa Gezer, getroffen, um über die Ergebnisse der Konferenz zu sprechen.

Frau Reichert, Frau Gezer, wie wurde die Integrationskonferenz von der Bevölkerung angenommen?

Reichert: Es war eine sehr gelungene Veranstaltung, zu der wir ein positives Fazit ziehen können.

Gezer: Wir hatten im Vorfeld etwa 80 Anmeldungen, letztlich teilgenommen haben rund 100 interessierte Personen. Es war schön zu beobachten, dass das Thema der Bevölkerung wichtig ist und alle voll dabei waren und mitwirken wollten.

Was für Personengruppen haben an der Konferenz teilgenommen? Konnten alle Gemeinschaften der Großen Kreisstadt erreicht werden?

Reichert: Wir hatten im Vorfeld versucht, so viele Personengruppen wie möglich zu erreichen. Dafür haben wir ganz unterschiedlich für die Veranstaltung geworben. Klassisch über die Presse, über die sozialen Medien, wir sind aber auch auf den Marktplatz gegangen, haben Leute angesprochen und Flyer verteilt. Es war uns wichtig, möglichst breit einzuladen.

Gezer: Die Gruppe war dann bunt gemischt. Das ging von Jung bis Alt, Menschen mit und ohne Behinderung, einige mit Migrationshintergrund und eine Gruppe junger queerer Menschen war auch dabei. Aber natürlich auch Personen aus der Verwaltung und Fachkräfte. Alles in allem: Eine Gruppe toller, engagierter Menschen.

Und denken Sie, dass Sie auch wirklich alle erreichen konnten?

Gezer: Nein, das wäre utopisch. Es gibt mit Sicherheit noch einige Communitys, die nicht erreicht wurden. Es ist aber auch noch ein weiter Weg, den wir vor uns haben, um das Thema flächendeckend rüberzubringen.

Reichert: Es wird auch immer Menschen geben, die das Thema ablehnen und das, was wir vorhaben, nicht nachvollziehen können. Das ist nun mal leider Realität. Aber diejenigen, die da waren, haben sich toll eingebracht, auch wenn die ein oder andere Gruppe doch lieber erst mal unter sich geblieben ist.

Was hat Sie besonders beeindruckt?

Reichert: Das lässt sich noch gar nicht so klar sagen. Die Eindrücke sind noch sehr frisch, und wir sind auch noch etwas überwältigt. Ich fand es aber sehr bezeichnend, dass schon bei Kindern, es gab nämlich auch ein Betreuungsangebot, Themen wie Mobbing, Rassismus und Umwelt zur Sprache kamen. Ansonsten habe ich mich sehr gefreut, dass die Leute nicht nur kamen, geschaut haben und wieder gegangen sind – sie wollten aktiv mitmachen.

Gezer: Wir hatten auch einen Kreativteil dabei. Die Aufgabenstellung war, sich vorzustellen, dass Mosbach 2027 den Integrationspreis für Baden-Württemberg bekommt, verbunden mit der Fragestellung, wie man das erreicht hat. Dazu wurden Ideen gesammelt und von Gruppen auf Plakaten dargestellt. Eines befasste sich mit dem Integrationsprozess und hat detailliert gut dargestellt, dass dieser von beiden Seiten ausgehen muss. Das hat mich sehr beeindruckt.

Welche Themen waren besonders gefragt?

Reichert: Wir hatten als Schwerpunkte die Themenfelder Leitlinien und Leitsätze, Quartiersentwicklung, kulturelle und persönliche Identität, Bildung und Erziehung, Arbeit und Ausbildung, Öffentlichkeit und Vereine sowie Verwaltung und Politik gewählt, die zuvor bereits im Projektteam gemeinsam erarbeitet wurden. Wir waren selbst überrascht, wie stark frequentiert der Bereich Bildung und Erziehung gefragt war. Das scheint die Menschen besonders zu bewegen.

Gezer: Mit diesen Schwerpunkten scheinen wir aber wohl das meiste abgedeckt zu haben. Wir hätten auch noch andere Punkte aufgenommen, wenn sie angesprochen worden wären, es kamen aber, zumindest vorläufig, keine weiteren Anliegen.

Und wie geht es jetzt weiter?

Reichert: Momentan sind wir noch dabei, die Ergebnisse der Integrationskonferenz auszuwerten und alles noch mal zusammenzutragen. In die nächste Runde geht es dann am 21. Januar und 4. Februar. Für diese Termine haben wir Themenworkshops angesetzt, die jeweils fünf bis sechs Stunden gehen sollen. Dann wird an den einzelnen Themenfeldern weitergearbeitet und wir fangen an, sie auch schon zu verschriftlichen.

Bis wann soll der Integrationsplan der Stadt Mosbach dann fertig sein?

Gezer: Im nächsten Jahr. Wir möchten gerne alles noch vor der Sommerpause fertigkriegen, damit sich der Gemeinderat damit befassen kann. Unser momentaner Partner, das Netzwerk für demografiebewusste Entwicklung "Generation.Dialog.Zukunft", oder kurz GDZ, steigt dann aus dem Projekt aus.

Und dann ist der Plan abgeschlossen?

Gezer: Noch lange nicht. Es ist vielmehr eine wichtige Basis für künftige Aufgaben. Wir wünschen uns, dass sich auch weiterhin möglichst viele Leute einbringen und beteiligen, auch über den Prozessabschluss hinaus.

Reichert: Das soll ja kein Plan für die Schublade werden. Im Gegenteil. Wir brauchen auch weiterhin die Unterstützung aus der Bevölkerung, alleine können wir alles, woran gearbeitet werden muss, gar nicht stemmen.

Was war für Sie persönlich die wichtigste Erkenntnis aus der Konferenz?

Reichert: Dass wir bei jedem Themenfeld auch wirklich alle betroffenen Gruppen mit berücksichtigen. Das ist manchmal gar nicht so einfach, wie man zunächst denkt.

Gezer: Alle Gruppierungen haben noch viel zu lernen, und auf allen Seiten muss noch viel gearbeitet werden. Unser Ziel ist es, jedem die nötigen Werkzeuge dafür an die Hand zu geben.

Reichert: Zum Abschluss ist mir noch wichtig zu betonen, dass die Arbeit am Plan noch läuft. Auch wer bisher noch nicht mitgearbeitet hat, ist herzlich willkommen und kann sich gerne für die kommenden Workshops anmelden.