Auch baulich hat sich schon einiges getan. So wurde 2015 der Fußgängerüberweg am Mosbacher Bahnhof angelegt, 2017 der Aufzug bei der Bahnunterführung Mosbach erneuert. Pflastersteine wurden in der Innenstadt erneuert und mit festen Fugen versehen, um Unebenheiten zu verringern. Des Weiteren gibt es Planungen zum Umbau am Bahnhof Neckarelz bezüglich einer Bahnsteigerhöhung auf einer Teillänge auf 55 Zentimeter, um den Unterschied der Stadtbahn auszugleichen. Es wurden Hinweisschilder angebracht zur barrierefreien Umgehung der Unterführung bei der Sparkasse. Die Treppenstufen an dieser Unterführung wurden mit farblichen Streifen in Signalfarbe versehen, und Signalanlagen wurden sehbehindertengerecht umgerüstet. Mitfahrbänke als Mitfahrgelegenheit für Menschen, die nicht Autofahren können, wurden ...

Barrierefreiheit in Mosbach: Mit dem Rollstuhl ist es in der Stadt nicht immer einfach

"Behindert – So what!":

"Behindert – So what!": Menschen mit Behinderung klären bei Youtube über ihren Alltag auf

So "hürdenfrei" ist die Heidelberger Altstadt (plus Video)

Mit dem Rollstuhl unterwegs: So "hürdenfrei" ist die Heidelberger Altstadt (plus Video)

Was hat die Stadt Mosbach in den vergangenen Jahren (abgesehen vom Umbau des ÖPNV) getan, um die Stadt barrierefreier zu gestalten?

Mosbach. (gin) In Sachen Barrierefreiheit scheint in Mosbach durchaus noch Luft nach oben zu sein . Dabei hat sich schon einiges getan, und viel ist auch in Arbeit. Die RNZ hat im Rathaus nachgefragt:

Mosbach. (gin) In Sachen Barrierefreiheit scheint in Mosbach durchaus noch Luft nach oben zu sein. Dabei hat sich schon einiges getan, und viel ist auch in Arbeit. Die RNZ hat im Rathaus nachgefragt:

Könnten die städtischen Gebäude barrierefreier gestaltet werden?

Der Zugang zu Verwaltungsleistungen wird durch Online-Services sukzessive ausgebaut, sodass ein physischer Besuch des Rathauses oftmals nicht mehr zwingend notwendig ist. Die städtische Webseite wird schrittweise im Hinblick auf die Barrierefreiheit optimiert. Bereits heute kann diese mittels Screenreadern genutzt werden und ermöglicht Personen mit Sehbeeinträchtigungen eine entsprechende Nutzung. Das Verwaltungsgebäude selbst ist in Teilen barrierefrei zugänglich, das historische Rathaus bislang nicht. Aber der Rathaussaal-Zugang und die WCs des Rathaussaals wurden 2015 behindertengerecht saniert. Eine umfassende Sanierung der Verwaltungsgebäude ist das langfristige Ziel. Alle Belange einer barrierefreien Nutzung sollen dann berücksichtigt werden. Öffentliche Gemeinderatssitzungen finden seit zwei Jahren im großen Saal der Alten Mälzerei statt. Der Zugang ist barrierefrei.

Was hat die Stadt Mosbach in den vergangenen Jahren (abgesehen vom Umbau des ÖPNV) getan, um die Stadt barrierefreier zu gestalten?

Eingriffsmöglichkeit der Stadt gibt es nur bei öffentlichen Gebäuden und Wegen. Aber über die KfW-Bank gibt es für den Abbau von Barrieren für Privatleute ein Förderprogramm. Im Juni wurde die neue barriere-optimierte städtische Webseite freigeschalten und damit der Grundstein für weitere digitale Verbesserungen gelegt.

Auch baulich hat sich schon einiges getan. So wurde 2015 der Fußgängerüberweg am Mosbacher Bahnhof angelegt, 2017 der Aufzug bei der Bahnunterführung Mosbach erneuert. Pflastersteine wurden in der Innenstadt erneuert und mit festen Fugen versehen, um Unebenheiten zu verringern. Des Weiteren gibt es Planungen zum Umbau am Bahnhof Neckarelz bezüglich einer Bahnsteigerhöhung auf einer Teillänge auf 55 Zentimeter, um den Unterschied der Stadtbahn auszugleichen. Es wurden Hinweisschilder angebracht zur barrierefreien Umgehung der Unterführung bei der Sparkasse. Die Treppenstufen an dieser Unterführung wurden mit farblichen Streifen in Signalfarbe versehen, und Signalanlagen wurden sehbehindertengerecht umgerüstet. Mitfahrbänke als Mitfahrgelegenheit für Menschen, die nicht Autofahren können, wurden aufgestellt, und der Stadtseniorenrat initiiert und unterstützt finanziell die Aufstellung von Ruhebänken.

Auch an den Schulen gab es Maßnahmen, hier wurden um Beispiel Aufzüge (Pestalozzi-Realschule) für Schüler im Rollstuhl installiert, und in der Grundschule Diedesheim ist der Anspruch der Barrierefreiheit ebenfalls mit eingeflossen.

Welche Angebote können Menschen, die im Rollstuhl sitzen, in Mosbach wahrnehmen?

Der Sportatlas der Stadt Mosbach ist als Broschüre erhältlich. Er enthält alle Sportangebote in Mosbach, also auch die für Menschen mit Handicap. Angebote des Jugendhauses sind inklusiv ausgerichtet. Barrierefreie kulturelle Angebote gibt es unter anderem in der Alten Mälzerei und im Kultur- und Begegnungszentrum fideljo der Johannes-Diakonie. Dort ist jeweils auch die Gastronomie zugänglich. Es gibt auch Angebote im Mehrgenerationenhaus, und es sind barrierefreie Stadtführungen möglich.

Und was ist für die Zukunft geplant?

Die neue städtische Webseite wurde im Juni freigeschaltet. Wir sind stets daran interessiert, unsere Online-Angebote um weitere relevante Services zu ergänzen. Grundsätzlich möchten wir allen Menschen die für sie relevanten Informationen in unserer Stadt einfach und schnell digital zur Verfügung stellen. Ein Online-Angebot für Menschen mit Behinderung sollte mit den betroffenen Personengruppen gemeinsam entwickelt werden, um einen größtmöglichen Alltagsnutzen zu erreichen.

Am 12. November findet auch die von der Stadt organisierte erste Integrationskonferenz statt, zu der alle eingeladen sind, den Integrationsplan für Mosbach aktiv mitzugestalten und gemeinsam mitzubestimmen, in welche Richtung sich die Stadt weiterentwickelt.