Mosbach. (schat) Es war einst die "angesagteste Disco weit und breit" – daran besteht für die Besucher von einst auch heute noch kein Zweifel. Das "Yoyo" war in den 70er-Jahren die Adresse für Nachtschwärmer aus Mosbach und der Region. Gegenüber des alten Bahnhofs, den es ebenso wie die Disco ja leider schon lange nicht mehr gibt, war das Yoyo zu finden, im ersten Stock des signifikanten Schlappenmüller-Baus. Nach etlichen Jahren wurde aus dem Yoyo der Rockpalast, der ebenfalls für viele mit bewegenden Erinnerungen verbunden ist.

Etabliert und betrieben wurde das Yoyo von Gerd Schüler, der nicht nur in Mosbach das Nachtleben bereicherte, sondern auch das berühmt-berüchtigte "Dorian Gray" (Frankfurt) und den "Perkins Park" (Stuttgart) begründete. Inzwischen ist Schüler, einst auch erfolgreicher Rennfahrer und dabei mehr als einmal dem Tod von der Schippe gesprungen, im 81. Lebensjahr. Er blickt auf ein ereignisreiches Leben zurück und arbeitet aktuell an einem größeren Bildband. "Ein außergewöhnliches Werk, das in limitierter Auflage über alles berichtet, was ich angestellt habe", erklärt Schüler schmunzelnd, "na ja, fast alles." Was ihm fehlt, sind allerdings Bilder aus der Zeit des Yoyo in Mosbach. "Seinerzeit hat ja nicht jeder ständig von allem Fotos gemacht, schon gar nicht in der Disco", weiß der 80-Jährige, der dennoch auf Erinnerungsstücke zur Kult-Disco hofft. Bilder/Hinweise an red-mosbach@rnz.de oder per Tel.: 06221-93227165.