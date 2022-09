Von Jara Zimmermann

Mosbach. In Deutschland können 6,2 Millionen Menschen nicht richtig lesen und schreiben, in Baden-Württemberg allein sind 750.000 Menschen betroffen. Das stellt sie im Alltag vor Herausforderungen – die auch direkt die Gesundheit betreffen können. Am Donnerstag ist Weltalphabetisierungstag, den auch das Mehrgenerationenhaus Mosbach zum wiederholten Mal