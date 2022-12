Mosbach. (RNZ/pt) Nur wenige Wochen nach dem großen Erfolg von "SWR1 Pop & Poesie in Concert" in der Schwarzach-Halle steht fest: Das beliebte Showformat kommt zurück in die Region. Präsentiert von der Rhein-Neckar-Zeitung und im Rahmen des Mosbacher Sommers wird das Ensemble aus Schauspielern, Sängern und Musikern am Donnerstag, 27. Juli 2023, im Großen Elzpark neue Perlen der Popgeschichte interpretieren.

Damit stehen nun bereits drei hochkarätige Veranstaltungen des Mosbacher Sommers 2023 fest: Am 26. Juli gastiert der österreichische Liedermacher und Weltmusiker Hubert von Goisern, und am 29. Juli wird die Band "Silbermond" den Elzpark rocken. Der Vorverkauf für Pop & Poesie beginnt am Donnerstag.

Bereits seit 2009 sorgt die Mischung aus Konzert, Lesung, Comedy und Show regelmäßig für ausverkaufte Hallen und Plätze. Hinter vielen Songtexten stecken poetische und lyrische Kleinode, spannende Geschichten oder schlicht witzige Erzählungen, die auf ihre Entdeckung warten. SWR1 Baden-Württemberg sucht diese Perlen der Popmusik heraus, bereitet sie auf und präsentiert sie auf der Bühne.

Der besondere Reiz der Konzerte besteht nicht nur darin, seine Lieblingssongs Wort für Wort zu verstehen, sondern vor allem auch in der einzigartigen Inszenierung der Bühnenshow: Die intensiven Stimmen der Profi-Sprecher, die Licht- und Soundeffekte und die individuellen Interpretationen der Musiker lassen eine Atmosphäre entstehen, die Matthias Holtmann, der Initiator von "Pop & Poesie", als "intim, stimmungsvoll, emotional und höchst unterhaltsam" bezeichnet.

Im Mittelpunkt der Show steht ein Konzert, bei dem exzellente Musiker die ausgewählten Songs in ganz individuellen Versionen spielen – in der jeweiligen Originalsprache. Die deutschen Übersetzungen werden durch die Schauspieler harmonisch in die Inszenierung eingewoben und eindrucksvoll auf der Bühne dargeboten.

Info: Karten gibt es in allen Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung.