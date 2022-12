Mosbach. (schat/stm) Frisch aufgestellt geht’s an die kommenden Aufgaben, gemeinsam will man an den großen Themen dranbleiben. Neu gewählt wurde dieser Tage der Sportbeirat Mosbach. Gegründet hat sich die Arbeitsgemeinschaft Mosbacher Sportvereine als Interessenvertretung des örtlichen Sports gegenüber des Badischen Sportbunds Nord sowie der Stadt im Übrigen bereits im Jahr 2007, man geht also demnächst ins 16. Jahr des Bestehens und Wirkens.

In der Arbeitsgemeinschaft können alle Mosbacher Sportvereine mitwirken, die Mitglied in einem Sportbund sind; sie soll der Zusammenarbeit und dem Austausch dienen. Aus den Mitgliedern werden ein Sprecher sowie mehrere Stellvertreter gewählt, die den Sportbeirat bilden und für die laufenden Geschäfte der Arbeitsgemeinschaft zuständig sind.

Bei der letzten Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft Mosbacher Sportvereine stand die Wahl der Vertreter des Sportbeirats auf der Tagesordnung. Dabei wurde Manfred Beuchert als Sprecher des Gremiums wiedergewählt, ebenso seine Vertreter Simone Keller-Löser, Michael Reinmuth, Felix Knoll und Joachim Barzen. Neu gewählt als Vertreter wurde darüber hinaus Markus Haas.

Das Arbeitsfeld des Sportbeirats skizziert der städtische Sportbeauftragte Philipp Parzer: "Ein wichtiges Thema ist nach wie vor die Infrastruktur" – hier suche man gemeinsam nach Möglichkeiten "qualitativer Verbesserungen", etwa bei den mitunter in die Jahre gekommenen Sportstätten im Stadtgebiet. Auch die Erkenntnisse aus der bereits 2019 unter den Vereinen getätigten Umfrage arbeite man nach wie vor ab. Da seien schon einige Meter gemacht, so der passionierte Läufer Parzer, etliche weitere aber auch noch zu gehen.