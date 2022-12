Neckarelz/Mosbach. (ub) Nicht mit Schlitten und Rentieren, dafür mit Kutsche und zwei Pferden rückte am letzten Adventssonntag ein besonderer Weihnachtsmann auf dem Mosbacher Marktplatz an. Sven Zöllner, der in Neckarelz gegenüber vom Kinderzentrum lebt, war es ein persönliches Anliegen, Kindern mit Behinderungen oder solchen, die lebensverkürzend erkrankt sind, eine Freude zu machen. Über den Ambulanten Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis nahm er Kontakt zu betroffenen Familien auf und lud diese auf den Marktplatz ein. "Ich sehe sehr oft das Leid der Menschen, wie Eltern an ihre Grenzen stoßen und die Geschwisterkinder zu kurz kommen."

Zöllner, der als Zusteller bei der Post arbeitet, fragte bei Handwerksbetrieben an, ob sie mit einer Spende sein Herzensanliegen unterstützen würden, und traf nicht nur dort auf viel Unterstützung. "Mehr als 600 Euro an Geld und Sachspenden sind zusammengekommen." Geschenke für Kinder verschiedener Altersstufen wurden gekauft, verpackt, in Postsäcken auf der Kutsche verstaut und von Neckarelz nach Mosbach transportiert. Kutscher Michael Senk war gern bereit, die Idee seines Freundes mit seinen Tieren zu unterstützen, und so traf man kurz nach 16 Uhr am Fuß der Rathaustreppe ein. Einige auf den Rollstuhl angewiesene Kinder warteten schon mit ihren Eltern sowie den Kinderhospiz-Mitarbeiterinnen Christa Grimm und Renate Weber auf die vorweihnachtliche Bescherung.

Fotogalerie: Geschenkaktion am Mosbacher Marktplatz Previous Next Der Weihnachtsmann kam mit Pferden und Kutsche zum Mosbacher Marktplatz, um Kinder mit Beeinträchtigungen sowie ihren Familien Aufmerksamkeit und Geschenke zu geben. Fotos: ub

"Der Weg hierher hat sich gelohnt", verkündete Sven Zöllner durchs Mikrofon, durch das zuvor "Ihr Kinderlein kommet" erklungen war. Es folgte noch eine Geschichte von einem "besonderen" Weihnachtsplätzchen, einem krumm und schief geratenen Stern, dem auch noch an einer Zacke etwas fehlte. So wie der kleine Stern im Lauf der Erzählung erfährt, dass es nicht darauf ankommt, perfekt zu sein, sondern darauf, sein Herz dafür einzusetzen, anderen Menschen Gutes zu tun, so möchte auch Sven Zöllner seine Geschenk-Aktion verstanden wissen: "Am Ende", spielte er auf den Ausgang der Geschichte an, "sind alle Menschen gleich."

Päckchen für Päckchen wurde von der Kutsche geholt und den Kindern mit persönlichen Worten überreicht. Einige konnten auf dem Kutschbock bei Michael Senk Platz nehmen, andere den Pferden über die Nüstern streicheln. Die Menschentraube jedenfalls war beträchtlich. "Das ist ja eine schöne Überraschung" befand ein Vater, der seine beiden Töchter noch davon überzeugen musste, dass die Geschenkpäckchen erst in einer Woche geöffnet würden … Nach einer Stunde bei Minusgraden war Zöllner noch immer damit beschäftigt, seine Gaben zu verteilen, doch dem zehnjährigen Philipp wurde es in seinem Rolli-Fußsack doch ein wenig ungemütlich. "Kalt!" gab er seinen Eltern zu verstehen, und so machte sich die Familie – beschenkt – auf den Heimweg.