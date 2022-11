Jochen Herkert erklärt: "Mit der Aufnahme stehen nun hochkarätige Förderprogramme und innovative Veranstaltungsformate für die Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitung offen. Ebenso wie die Möglichkeiten zum Austausch und Vernetzung unter Mint-profilierten Schulen über Bundesländergrenzen hinweg." Als Mint-EC-Schulen darf das NKG nun außerdem das Mint-EC-Zertifikat verleihen. Dieses würdigt das Engagement von Schülerinnen und Schülern während ihrer gesamten Schullaufbahn in den Mint-Fächern. Der Schulleiter ist überzeugt: "Die Verleihung eines solchen Zertifikates öffnet den Schülerinnen und Schülern am NKG nun ganz neue Wege im naturwissenschaftlichen Bereich."

Herkert und Diemer freuten sich besonders, da durch die Aufnahme des NKG für die Schülerinnen und Schüler in Mosbach und Umgebung nun ganz besondere Entwicklungsmöglichkeiten im naturwissenschaftlichen Bereich vorhanden sind. Die Bildungslandschaft in Mosbach und im Neckar-Odenwald-Kreis werde dadurch bereichert. Als eine von deutschlandweit vier Schulen konnte das NKG im Auswahlverfahren überzeugen und wurde in das nationale Excellence-Schulnetzwerk aufgenommen.

Schulleiter Jochen Herkert und der verantwortliche Lehrer Dominik Diemer durften die Ehrung persönlich von der Ministerin für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz, Dr. Stefanie Hubig, der Vorstandsvorsitzenden von Mint-EC, Indra Hadeler, und Dr. Niki Sarantidou, Geschäftsführerin von Mint-EC, in Empfang nehmen. In einem schriftlichen Grußwort übermittelte die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz Deutschland, Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien, ihre Glückwünsche zur Aufnahme in das Mint-Netzwerk, das sie als "Mint-Talentschmiede" bezeichnete. Die Glückwünsche aus Berlin erfolgten während der Feierstunde durch den parlamentarischen Staatssekretär des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Dr. Jens Brandenburg.

Mosbach. (jh) Das Nicolaus-Kistner-Gymnasium (NKG) Mosbach wurde aufgrund seines Mint-Schulprofils in das nationale Excellence-Schulnetzwerk "Mint-EC" aufgenommen. "Mint" steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, und das neue Netzwerk bedeutet für das NKG einen (erneuten) Quantensprung in diesem Bereich. Denn nach der Auszeichnung als Mint-freundliche Schule (2016) und die Anwartschaft als Mint-EC-Schule (2018) folgt nun die nächste Verbesserung.

Schulen mit Sekundarstufe II und ausgeprägtem Mint-Profil können sich einmal im Jahr für die Aufnahme in das nationale Excellence-Schulnetzwerk bewerben. Eine Jury mit Vertretern aus Verbänden, Stiftungen, Unternehmen, Forschungseinrichtungen und der Schulverwaltung bewerten die Schulen hinsichtlich der Quantität und der Qualität ihrer Angebote. Neben Leistungskursen (beziehungsweise je nach Bundesland äquivalenten Kursen) in allen Mint-Fächern, der gezielten Förderung von Schülerinnen und Schülern in Spitze und Breite sowie Möglichkeiten zu experimentell-forschendem Lernen werden außerdem Kooperationen mit regionalen Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen sowie die Teilnahme an renommierten Wettbewerben wie Jugend forscht erwartet.

Insgesamt haben sich in diesem Jahr 13 Schulen beworben, davon konnten vier Schulen die Jury überzeugen. Insgesamt sind nun 338 Schulen im Excellence-Netzwerk vernetzt. In Baden-Württemberg haben seit Bestehen des Netzwerkes lediglich 21 Gymnasien diese Auszeichnung erreichen können.