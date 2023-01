Mosbach. (RNZ/stm) Seit Sonntag ist das neue zentrale Vormerksystem für Kita-Plätze in Mosbach online. Über dieses Portal können Kinder ganz einfach für einen Platz in einer der 18 Betreuungseinrichtungen im Stadtgebiet vorgemerkt werden – unabhängig von der jeweiligen Trägerschaft.

Dadurch sollen Eltern die Suche nach einem freien Platz in einer Kindertageseinrichtung erleichtert, die Platzvergabe besser gesteuert, Mehrfachanmeldungen verhindert und mehr Transparenz im Hinblick auf die Bedarfe geschaffen werden.

Mit Einführung des neuen Verfahrens ist es ab sofort nicht mehr nötig, sich bei jeder Einrichtung einzeln nach einem Platz zu erkundigen. Alle wichtigen Informationen werden online abgefragt, erforderliche Nachweise können direkt über das Portal als Anlage hochgeladen und der Vormerkung beigefügt werden.

Wie funktioniert die Vormerkung?

Vorab sollten sich interessierte Eltern unter www.mosbach.de/kita über die verschiedenen Einrichtungen und Betreuungsangebote informieren. Um mehr über die pädagogischen Konzepte und vielfältigen Betreuungsformen zu erfahren, sind persönliche Termine in den einzelnen Einrichtungen natürlich weiterhin möglich.

Das Zentrale Vormerksystem ist unter www.mosbach.de/zv erreichbar. Nachdem eine Vorauswahl getroffen wurde, können Eltern sich dort im System registrieren und ihre Vormerkung vornehmen. Eine genaue Anleitung zur Vormerkung sowie weitere wichtige Informationen sind in einem Flyer zusammengestellt, der online oder in Papierform bei der Stadt Mosbach erhältlich ist.

Sobald Eltern alle Angaben zu sich und ihrem Kind gemacht haben und bis zu drei Wunscheinrichtungen ausgewählt haben, wird die Vormerkung von der zuständigen Stelle (Abteilung Bildung und Generationen, Stadtverwaltung Mosbach) überprüft und an die angegebenen Wunscheinrichtungen zur Bearbeitung weitergeleitet. Die ausgewählten Einrichtungen setzen sich dann mit den Eltern in Verbindung. Falls keine Zusage möglich ist, werden die Eltern per E-Mail benachrichtigt.