Neckar-Odenwald-Kreis. (stk) Wenn sie vorbeikommen, gibt es meist Grund zur Freude: Die Vertreter des Fördervereins und des Hauptvereins des Lions-Club Mosbach überbrachten am Freitag eine Spende für die RNZ-Weihnachtsaktion im Neckar-Odenwald-Kreis. In diesem Jahr spendeten die Lions 2500 Euro.

Das Geld für die Spende kam – wie in den Vorjahren – aus dem überaus erfolgreichen Verkauf der Lions-Adventskalender. "Unser großer Dank gilt dabei unseren Sponsoren", sagte bei der Übergabe Gerhard Lauth vom Kalenderteam der Lions. Denn ohne die vielen Gewinne wäre der Kalender nicht das, was er ist. "Wir sind auch immer auf der Suche nach Sponsoren, die uns unterstützen", meinte er am Rande des Termins.

Für die großzügige (und wieder gewachsene) Unterstützung bedankte sich der Redaktionsleiter der Mosbacher RNZ, Heiko Schattauer: "Vielen, vielen Dank! Sie helfen damit Menschen aus der Region, die diese Unterstützung dringend brauchen!" Angesichts der Inflation und der vielen Preissteigerungen, wollten auch die Löwen ihren Beitrag steigern. "Die Inflation musste ausgeglichen werden", sagte Fördervereins-Kassenwart Herbert Hinterschitt mit einem Augenzwinkern – immerhin 300 Euro mehr sind nun auf dem Spendenkonto der RNZ-Weihnachtsaktion im Landkreis eingegangen.

Die Lions-Hilfe für die Aktion hat schon eine lange Tradition, seit Beginn der eigenständigen Sammlung im Kreis sind sie mit von der Spenderpartie. "Ich hoffe, Sie bleiben uns erhalten", meinte Heiko Schattauer noch – und freute sich schon auf den nächsten Besuch der Lions.

Spendenkonto: Spendenkonto: Iban: DE 58.6745.0048.0004 3723 97.