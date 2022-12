Von K. W. Beichert und G. Layer

Mosbach. In kompakter Form wirft das "Mosbacher Jahresheft 2022" den Blick auf historische Ereignisse und Entwicklungen in und um Mosbach und widmet sich in sieben Aufsätzen Themen der Bau-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte.

Zum Autorenkreis gehören im 32. Jahrgang der vom Geschichts- und Museumsverein (GMV) gemeinsam mit der Stadt