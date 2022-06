"Mit jeder Wanderung stieg die Lust", erklärt Schneider den Fortgang des Projekts. Schnell genossen die beiden ihre wöchentlichen Auszeit-Touren. Nicht einmal von Blasen an den Füßen oder einem verregneten Ausflug ließen sie sich in der Frühphase abschrecken. Mit der verbesserten Ausrüstung – Wanderschuhe, ein Regenponcho und ein faltbares Sitzkissen – ging es weiter. In der Folge blieb den beiden Wanderinnen ...

"Wir haben bisher 60 Wanderungen unternommen", erzählt Brigitte Schneider, die "schon immer alleine rumgewandert ist". "Je nach Laune" planten beide Brigittes abwechselnd die Touren. Den Neckarsteig begingen sie zwar ebenfalls mit großer Freude in Einzel-Etappen, aber für das Buch haben sie ihn ausgeklammert: "Der ist schon sehr gut dokumentiert." Mitunter geht es direkt ab der Haustür los, mitunter erst per Bus oder Bahn Richtung Neckartal, Kraichgau oder Odenwald. Auf das Auto haben die beiden bewusst verzichtet.

Von Peter Lahr

Mosbach. "Entdeckertouren rund um Mosbach", so überschreiben Brigitte Schneider und Brigitte Zielbauer ihr 144 Seiten starkes Buch, das schon beim ersten Durchblättern Lust auf 20 erlebnisreiche Wanderungen mit Start- und Zielpunkt Mosbach macht. Die Zeit der Corona-Lockdowns nutzten die beiden Freundinnen, um regelmäßig gemeinsam zu wandern. Nach einem halben Jahr Vorlaufzeit mit wöchentlichen Touren wurde den beiden klar, dass sie gerne andere Menschen an all ihren schönen Erlebnissen teilhaben lassen wollten.

Der Verlag Regionalkultur war von dem Konzept der beiden Mosbacherinnen schnell überzeugt. Besonders punktete dabei die "Picknick-Idee". Denn jenseits der Erlebniswanderungen zu Pyramiden, Steinkreisen und Dinosaurierabdrücken verfügt das Buch über eine weitere, eine kulinarische Ebene. Da wegen des Lockdowns "alles dicht war", blieb als Alternative zum Einkehren ein Rucksackvesper "Marke Eigenbau".

Da traf es sich gut, dass die ehemalige Gymnasiallehrerin Brigitte Zielbauer mit großer Leidenschaft den Kochlöffel schwingt und ihre Kreationen nicht minder gerne zu stilllebenhaften Appetitanregern arrangiert, fotografiert und zu Privat-Kochbüchern zusammenfasst. Den Text und die Detail-Recherchen für die "Entdeckertouren" übernahm Brigitte Schneider. Als ehemalige Mitarbeiterin der RNZ und langjährige Pressesprecherin des Landrats verfügt sie ebenfalls über einschlägige Vorkenntnisse.

"Mit jeder Wanderung stieg die Lust", erklärt Schneider den Fortgang des Projekts. Schnell genossen die beiden ihre wöchentlichen Auszeit-Touren. Nicht einmal von Blasen an den Füßen oder einem verregneten Ausflug ließen sie sich in der Frühphase abschrecken. Mit der verbesserten Ausrüstung – Wanderschuhe, ein Regenponcho und ein faltbares Sitzkissen – ging es weiter. In der Folge blieb den beiden Wanderinnen das Wetterglück hold. Im Laufe der Monate zogen sie über winterlich verschneite Wege und erstiegen sonnendurchglühte Steilhänge im Neckartal.

"Wenn man wandern will, will man wandern", erklärt Zielbauer, weshalb die Erläuterungen zu den Entdeckungen am Wegesrand "immer kurz und knapp" ausfallen. Dennoch erfahren die Leserin und der Leser viel Wissenswertes zu Hochkreuzen, Lourdesgrotten oder Räuberhöhlen. Auch den eigenen Horizont haben die beiden Brigittes erweitert, etwa am Roberner See oder rund um den Heppenstein mit seiner besonderen Flora.

"Schottische Eier sind mein Traum", benennt Zielbauer ihr Lieblingsvesper; unter den vegetarischen Kreationen macht der Zucchinikuchen mit Nüssen und getrockneten Tomaten das Rennen. Die Touren messen zwischen zwölf und 15 Kilometer. "Wir haben immer länger gebraucht, weil wir oft stehen geblieben sind, um uns an der Landschaft zu erfreuen", betont Schneider. Ihr besonderer Dank geht neben den Verlagsmitarbeitern an Walter Gebhard, der "die wunderbaren Pläne" nach den Vorgaben der Expertinnen geschaffen hat.

Mit der Beschränkung auf 20 Touren ist das Buch leicht im Handgepäck mitzunehmen. "Wir haben bei der Auswahl darauf geachtet, ein Spektrum aus jeder Landschaft zu zeigen", erläutert Zielbauer, die auch unterwegs regelmäßig zur Kamera griff. Etwas traurig sind die beiden Freundinnen nur darüber, dass sie nach Ende des Lockdowns kaum mehr Zeit für ihre wöchentlichen Wandertouren haben. Hier locken die Enkelkinder, da Freunde, Theater oder Musikveranstaltungen. Da beide Autorinnen aber seit Kurzem stolze Besitzerinnen von E-Bikes sind, könnte die (literarische) Reise ja auch auf zwei Rädern weitergehen.

Info: Am kommenden Samstag, 11. Juni, präsentieren die Autorinnen ihr Werk zwischen 11 und 14 Uhr in der Buchhandlung Thalia am Mosbacher Käfertörle. Das Buch "Entdeckertouren rund um Mosbach" ist im Verlag Regionalkultur Ubstadt-Weiher erschienen; ISBN: 978-3-95505-987-3.