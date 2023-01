Von Brunhild Wössner

Mosbach. Die Babyboomer gehen nicht nur bald in Rente, sondern auch sehr gerne in Konzerte von Tribute-Bands, um dem Sound ihrer musikalischen Idole nahe zu sein, wenn diese nicht mehr auf Tour gehen. So war jüngst in Mosbachs Alter Mälzerei die Musik von Simon & Garfunkel zu hören, dargeboten vom Duo Graceland mit Streichquartett und Band.