Von Heiko Schattauer

Mosbach. Im Postfach klingelte es am Ende noch mal in regelmäßigen Abständen, am letzten Abstimmungstag des Leser-Votings gingen etliche Last-Minute-Stimmen ein. Nun stehen sie also fest, die Gewinner der Ehrenamtspreise 2022, die einmal mehr von der Bürgerstiftung für die Region Mosbach ausgelobt worden waren. Wobei an sich ja nicht nur die Ehrenamtlichen, die von den RNZ-Lesern im Abstimmungszeitraum die meisten Stimmen erhalten haben, Sieger sind. Vielmehr sind auch all die weiteren Menschen aus der Region, deren uneigennütziger Einsatz für eine Nominierung gesorgt hatte, ein unschätzbarer Gewinn – für unsere Gesellschaft.

"Wir wollen mit dem Ehrenamtspreis engagierte Mitbürgerinnen und Mitbürger würdigen, die sich in besonderem Maße für andere einbringen", erklärt Dr. Frank Zundel, Vorsitzender der Bürgerstiftung: "Das geschieht zum einen mit der Verleihung der diesmal vier Ehrenamtspreise. Die stehen andererseits aber nur stellvertretend für die vielen anderen Ehrenamtlichen in unserer Region, die nun nicht explizit ausgezeichnet werden." Der seit vielen Jahren immer wieder aufs Neue ausgelobte Ehrenamtspreis soll demnach auch die besondere Wertschätzung für vielfältig geleistetes besonderes Engagement ausdrücken.

Nachdem eine ganze Reihe an Vorschlägen für den Ehrenamtspreis 2022 eingegangen war, hatten die Leser der RNZ das letzte Wort. Oder besser: die entscheidende Stimme. So durfte von 22. bis 31. Oktober in einem offenen Voting eine Stimme für einen der fünf Finalisten beim regulären Ehrenamtspreis abgegeben werden. Und ebenfalls maximal eine Stimme für einen der drei finalen Bewerber beim Jugend-Sonderpreis.

Insgesamt 642 Stimmen gingen telefonisch oder per E-Mail ein. "Die Resonanz macht mich sehr zufrieden", resümierte Marco Garcia als Kuratoriumsvorsitzender der Bürgerstiftung nach Abschluss der Auszählung Mitte der Woche. Ebenso zufrieden und durchaus "positiv überrascht" zeigte sich Garcia mit Blick auf die Vorschläge, die vor der Abstimmung eingegangen waren. "Da waren schon tolle und auch ganz unterschiedliche Sachen dabei." Entsprechend schwer war auch die Vorauswahl gefallen, an deren Ende man sich auf fünf Finalisten für die zu vergebenden drei Ehrenamtspreise und drei Finalvorschläge für den projektbezogen ausgelobten Jugend-Sonderpreis verständigte.

Klare Sache für das Figurenteam

Die meisten Stimmen sicherte sich am Ende das Ökumenische Figurenteam ...