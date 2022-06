Limbach/Buchen/Mudau. (pm/RNZ). 13 Stunden ohne Strom waren die Limbacher am vergangenen Samstag. Laut Bürgermeister Thorsten Weber dauerte dieser Zustand von 13.02 Uhr am Nachmittag bis in die Nacht hinein an. Um 2.21 Uhr war die Gemeinde dann wieder mit Strom versorgt. Doch Limbach stand mit diesem Problem nicht alleine da. Laut einer Pressesprecherin der Netze BW waren auch mehrere Ortsteile von Buchen und Mudau betroffen.

Ausgelöst wurde die Störung laut Netze BW durch einen Kabelfehler in Waldhausen, der einen zweiten Fehler an einem Kabel in Laudenberg auslöste. "Nach 48 Minuten konnte die Netze BW Teile von Einbach und Laudenberg wieder ans Netz nehmen. Teile von Scheringen, Bödigheim und Oberneudorf folgten nach 80 Minuten. Die Vollversorgung konnte um 2.21 Uhr wiederhergestellt werden, nachdem in Laudenberg die Kabelstrecke zwischen den Stationen Kirche und Balsbacher Straße repartiert worden war", hieß es auf RNZ-Nachfrage vom Stromnetzbetreiber.

Die Reparaturarbeiten an dem Kabel in Waldhausen dauerten am gestrigen Dienstag noch an; die Versorgung sei aber gesichert, betonte die Netze BW.