Neckarelz. (pm) Als die US-Armee Anfang April 1945 im Elzmündungsraum einmarschierte, fand sie in der Gipsgrube Obrigheim eine menschenleere, riesige Fabrik. Nur 13 Monate zuvor war in Berlin der Beschluss gefasst worden, die Daimler-Benz-Motorengesellschaft Genshagen (Brandenburg) unter Tage nach Obrigheim zu verlagern. Das Projekt mit dem Tarnnamen "Goldfisch" hatte über 10.000 Menschen in die Region gespült: reguläre Daimler-Arbeiter, Zwangsarbeiter aller Art, KZ-Häftlinge.

Nun war der Krieg zu Ende, die Menschen verschwunden, nur über 2000 Maschinen standen noch da. Sie wurden in den nächsten beiden Jahren abgebaut und größtenteils in die Sowjetunion gebracht. Doch was nun? Welche Perspektive gab es für die durch "Goldfisch" überdehnte Region? Diese Gelenkstelle steht im Mittelpunkt des Vortrags von Dr. Tobias Markowitsch, der bei einer Matinee-Veranstaltung am Sonntag, 27. November, 11 Uhr, in der KZ-Gedenkstätte Neckarelz stattfindet.

Im Februar 1947 schien der Elzmündungsraum wieder zurück in die Strukturschwäche zu fallen. Doch am Ende des Zweiten Weltkrieges hatte sich die Lage grundlegend verändert. Heimatvertriebene, Flüchtlinge, Ausgebombte aus den Regionen Stuttgart und Mannheim waren in ehemaligen "Goldfisch"-Baracken einquartiert worden. Dazu lebten immer noch zahlreiche Mitarbeiter von Daimler-Benz rund um Obrigheim. Sie konnten oder wollten nicht nach Genshagen zurück, das nun in der sowjetischen Besatzungszone lag. Die Daimler-Benz AG hatte Interesse, verbliebene Facharbeiter und restliche Maschinen und Material zum eigenen Wiederaufbau zu nutzen.

In dieser Situation gründete der frühere kaufmännische Leiter von "Goldfisch", Dr. Georg Wilhelm Reinhard, die Maschinenfabrik Diedesheim. Die Ausgangslage war unübersichtlich, teilweise widersprachen sich die Interessen der zahlreichen Akteure, von der örtlichen Ebene bis hin zur Interalliierten Kontrollkommission. Tobias Markowitsch zeichnet in seinem Vortrag zum 75. Firmenjubiläum der MFD diese komplexe Geschichte nach. Ein Neustart mit dem Zauber des Anfangs, ein Industrialisierungsschub mit ziviler Produktion, Arbeit und Brot für viele – aber auch manche Kontinuitäten aus der nationalsozialistischen Vergangenheit.