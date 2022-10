Auf dem Marktplatz hatte Ludmila Lauterbach zu echten Blumen gegriffen und sie zu überraschenden Arrangements gefügt. Als "Vasenersatz" höhlte sie Kürbisse aus und hatte damit einen echten Hingucker für den Kürbismarkt im Angebot. Wer mehr als Hokkaido, Butternut und Halloween suchte, der landete über kurz oder lang bei Familie Fischer. Man brauchte eigentlich nur der Nase zu folgen, denn der Sohn war am Waffelstand im Dauereinsatz und lockte mit leckeren Aromen. "Was wäre der Kürbismarkt ohne Kürbiswaffeln?", fragte die Mama. Die stete Schlange vor dem Stand gab schnell eine Antwort darauf.

"Blumen gehen immer gut", betonte am Eingang des Rathaussaals Tu Van Pham-Brozel. Ihre dreidimensionalen Aufklapp-Blumenkreationen waren ebenfalls wasserscheu - da sie aus Papier bestehen. Die Asiatin fertigt in Origami-Technik Pop-Up-Karten. Ihr persönlicher Favorit sind Blumen, denn: "Die spenden Trost." Gleichwohl ist ihr Motivfundus riesig. Er reicht von Oldtimern über Segelboote und Riesenräder bis zu Hochzeitstorten und floralen Bouquets. An schwierigen Motiven sitze sie auch mal über zwei Stunden, bis alle Einzelteile komplett gefaltet, geklebt und genäht seien.

Mosbach. Kürbisse und Bücher unter einen Hut zu bringen, war am regnerischen Wochenende beim Mosbacher Markterlebnis ganz einfach. Im Vorfeld von Halloween und nicht zuletzt der Frankfurter Buchmesse bot der "Kürbis- und Buchmachermarkt" nicht nur reichlich Gelegenheit, sich mit Kulinarischem, Schönem und neuem Lesestoff einzudecken. Im trockenen Rathaussaal und in der Museumswerkstatt im Hospitalhof konnte man den Jüngern der "Schwarzen Kunst" sowie manchen Künstlern über die Schultern gucken. Wer eine einmalige Verpackung für ein kleines Geschenk suchte, der konnte ganz spontan einen Mini-Workshop im Fach Origami (Papierfalten) belegen.

Von Peter Lahr

Eine kreative Brücke zwischen den beiden Themenwelten schlug Shamshad Ali. Auf dem Tisch vor ihm lag ein Blatt Papier, das er mit millimeterkleinen Buchstaben beschrieb. Mit feinen Bleistiftstrichen schimmerte darunter eine Skizze hervor: ein Stapel knalloranger Kürbisse. Bis zum Ende des Tages würden sich die Kürbisse und die Mini-Buchstaben – die einen Bibeltext zitieren - zu einem erstaunlichen Vexierbild verzahnt haben. "Wortbilder" nennt der gebürtige Inder seine kalligrafischen Kunstwerke, die er mit Aquarellfarben und Tinte und unendlicher Geduld zustande bringt.

Auch wenn der Dauerregen am Samstag das Marktgeschehen mit seinen rund 40 Ständen schwer ausbremste. "Wir brauchen ihn dringend", waren sich Fischers einig. Anders als bei den Kartoffeln, die heuer ob der Dürre deutlich kleiner ausfielen, habe es bei den Kürbissen keine Einbußen gegeben. "Spaghettikürbisse und der kleinste Speisekürbis namens Baby Boo waren um die Mittagsstunde bereits ausverkauft. "Der Trend geht zu weißen Kürbissen, das hat letztes Jahr schon begonnen", erklärte die Kürbis-Expertin.

"Bin im Garten", stand auf einem Druck, den Bernd Vonau im trockenen Rathaussaal zeigte. Mit seinem mobilen Atelier fand er hier ein Ausweichquartier für den regennassen Hospitalhof. Aus MDF-Platten schnitzte der Künstler "live" seine Motive, die er mittels Spezialfarbe und Handrolle gleich aufs Papier umsetzte. Lokale Sujets wie das Haus Kickelhain oder den Kiwwelschisser gab es ebenso wie eine Auftragsarbeit der Tochter: Das Jugendwort "Slay" als Comicblase.

Zauberhaft wurde es am Stand schräg gegenüber. Da hatte Helene Tschacher neben Fotoalben und Spezial-Leporellos, die zu einem dreidimensionalen Stern mutieren konnten, eine magische Geschenkebox parat. Durch simples Falten und Drehen gaukelte die Buchbinderin dem Betrachter eine unendliche Geldvermehrung vor. Ohne Trick und doppelten Boden arbeiteten dagegen Kirsten Holder und Tanya Bayer. Für Origami-Fans – und solche, die es werden wollten - geben sie ein kurzes Tutorial, während dessen sich ein bunt bedrucktes Blatt Papier in eine hübsche Verpackung verwandelte. "Für ein Geldgeschenk, für den Adventskalender, oder einfach so als Überraschung." Die Verwendungszwecke waren vielfältig. Ebenfalls ins Trockene waren die Jünger der Schwarzen Kunst geflohen. Der Verein bot im Hospitalhof einen Bücherflohmarkt und eine Mitmach-Druck-Aktion an. Im Handumdrehen fertigte Dr. Jürgen Franssen in der Museumswerkstatt mithilfe eines imposanten Handgießinstruments aus einer brodelnden Legierung (bestehend aus Blei, Zink und Antimon) Bleilettern. Gutenberg ließ grüßen.