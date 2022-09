Der Festakt beginnt mit einem Marsch der ersten Kompanie durch die Innenstadt zum Festzelt, beginnend am Wolferstetter Weg. Musikalisch begleitet wird dies von einer Spielgemeinschaft des Musikvereins Uissigheim und den Impfinger Musikanten. An diesem Tag besteht auch die Möglichkeit, einen Kampfpanzer "Leopard 2" und einen Bergepanzer "Büffel" vor Ort zu besichtigen.

Mit der Wiederindienststellung der Carl-Schurz-Kaserne in Hardheim wurde im Herbst 2019 auch das Panzerbataillon 363 wieder aufgestellt. Anknüpfend an die gemeinsame Vergangenheit findet sich im neuen Bataillonswappen auch der Büffel wieder. Die Stadt Külsheim wird nun Patengemeinde der ersten Kompanie werden.

Im Rahmen der Külsheimer Markttage findet am Freitag um 15 Uhr im Festzelt auch die feierliche Unterzeichnung der Patenschaftsurkunde mit dem Panzerbataillon 363 Hardheim statt. Die Brunnenstadt Külsheim war über Jahrzehnte hinweg die stolze Heimat des Panzerbataillons 363. Mit der Schließung der Prinz-Eugen-Kaserne im Jahr 2006 wurde auch das Bataillon aufgelöst.

"Nach zwei Jahren Corona-Pandemie wollen wir endlich wieder dem Alltag entfliehen, uns vergnügen und zusammen feiern", erklärt Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann in seinem Grußwort zu den Külsheimer Markttagen. Das gesamte Stadtgebiet verwandle sich in eine Erlebnismeile und biete Abwechslung und Unterhaltung für Gäste jeden Alters, so der Bürgermeister.

Der Marktbetrieb in der Hauptstraße wird wie gewohnt stattfinden. Es ändern sich lediglich der Name der Veranstaltung, die Bewirtung rund um das dieses Jahr kleinere Festzelt sowie die Anzahl der Festtage. Die Marktstände und das Fahrgeschäft auf dem Schlossplatz sind wie gewohnt geplant. Ebenso ist nach wie vor verkaufsoffen.

Külsheim. (pm/dore) Nachdem in den letzten beiden Jahren der Große Markt coronabedingt ausfallen musste, steigt nun am Wochenende endlich wieder das Külsheimer Volksfest. Aufgrund der kurzfristigen Absage des Festwirts, hat der Külsheimer Gemeinderat jedoch beschlossen, anstatt des insgesamt fünftägigen Großen Markts dieses Mal die dreitägigen Külsheimer Markttage von Freitag, 9., bis Sonntag, 11. September, zu veranstalten.

Külsheim. (pm/dore) Nachdem in den letzten beiden Jahren der Große Markt coronabedingt ausfallen musste, steigt nun am Wochenende endlich wieder das Külsheimer Volksfest. Aufgrund der kurzfristigen Absage des Festwirts, hat der Külsheimer Gemeinderat jedoch beschlossen, anstatt des insgesamt fünftägigen Großen Markts dieses Mal die dreitägigen Külsheimer Markttage von Freitag, 9., bis Sonntag, 11. September, zu veranstalten.

Der Marktbetrieb in der Hauptstraße wird wie gewohnt stattfinden. Es ändern sich lediglich der Name der Veranstaltung, die Bewirtung rund um das dieses Jahr kleinere Festzelt sowie die Anzahl der Festtage. Die Marktstände und das Fahrgeschäft auf dem Schlossplatz sind wie gewohnt geplant. Ebenso ist nach wie vor verkaufsoffen.

"Nach zwei Jahren Corona-Pandemie wollen wir endlich wieder dem Alltag entfliehen, uns vergnügen und zusammen feiern", erklärt Külsheims Bürgermeister Thomas Schreglmann in seinem Grußwort zu den Külsheimer Markttagen. Das gesamte Stadtgebiet verwandle sich in eine Erlebnismeile und biete Abwechslung und Unterhaltung für Gäste jeden Alters, so der Bürgermeister.

Im Rahmen der Külsheimer Markttage findet am Freitag um 15 Uhr im Festzelt auch die feierliche Unterzeichnung der Patenschaftsurkunde mit dem Panzerbataillon 363 Hardheim statt. Die Brunnenstadt Külsheim war über Jahrzehnte hinweg die stolze Heimat des Panzerbataillons 363. Mit der Schließung der Prinz-Eugen-Kaserne im Jahr 2006 wurde auch das Bataillon aufgelöst.

Mit der Wiederindienststellung der Carl-Schurz-Kaserne in Hardheim wurde im Herbst 2019 auch das Panzerbataillon 363 wieder aufgestellt. Anknüpfend an die gemeinsame Vergangenheit findet sich im neuen Bataillonswappen auch der Büffel wieder. Die Stadt Külsheim wird nun Patengemeinde der ersten Kompanie werden.

Der Festakt beginnt mit einem Marsch der ersten Kompanie durch die Innenstadt zum Festzelt, beginnend am Wolferstetter Weg. Musikalisch begleitet wird dies von einer Spielgemeinschaft des Musikvereins Uissigheim und den Impfinger Musikanten. An diesem Tag besteht auch die Möglichkeit, einen Kampfpanzer "Leopard 2" und einen Bergepanzer "Büffel" vor Ort zu besichtigen.

Das weitere Programm im Überblick:

Freitag, 9. September:

> von 14 bis 17 Uhr: Kinder- und Familiennachmittag mit verbilligten Fahrpreisen, "Musik aus der Konserve" im Festzelt

> ab 20 Uhr: Partyrock im Festzelt mit der Lehrerband "Page"

Samstag, 10. September:

> ab 11 Uhr: Festzeltbetrieb mit stimmungsvoller "Musik aus der Konserve" auf dem Festplatz, Marktbetrieb in der Innenstadt, verkaufsoffen bis 18 Uhr, Marktbetrieb mit Grüner Meile und Flohmarkt in der Innenstadt, Oldtimer-Schlepper-Ausstellung im Innenhof der Sparkasse, "Ingrids Puppenstube", Weinbrunnen am Rathausbrunnen

> ab 13 Uhr: In der Festhalle werden die vielfältigen Ausstellungen und Präsentationen rund um den Großen Markt vorgestellt

> von 13 bis 18 Uhr: Schulcafé – durch den Förderverein des evangelischen Kindergartens Arche Noah, Ausstellung: Gesundheit, Genuss und Schönes (alles in der Festhalle)

> ab 14 Uhr: Kinderflohmarkt (ohne Anmeldung), musikalische Unterhaltung am Dreischalenbrunnen mit "Blue Note" (jeweils im Kirchbergweg)

> ab 17 Uhr: Ehrung der erfolgreichen Schützen vom Großen-Markt-Schießen im Festzelt

> ab 20.30 Uhr: die besten Rock- und Pop-Songs aus 60 Jahren mit "PM 60"“

Sonntag, 11. September:

> ab 10.30 Uhr: zünftiges Weißwurst-Frühstück mit Brezel im Festzelt;

> von 10.30 bis 13.30 Uhr: musikalischer Frühschoppen mit dem Steinbacher Musikverein

> von 11 bis 18 Uhr: Marktbetrieb in der Innenstadt, verkaufsoffener Sonntag, Flohmarkt, grüne Meile, Oldtimer-Schlepper-Ausstellung, "Ingrids Puppenstube", Weinbrunnen am Rathausbrunnen, Ponyreiten im Gewerbepark Taubenbaum, Kinderflohmarkt im Kirchbergweg (keine Anmeldung nötig)

> von 11 bis 17 Uhr: Der Schlossturm wird zur Aktionsbühne. Alle schwindelfreien Besucher können sich vom höchsten Punkt des Schlossturms unter fachkundiger Absicherung durch den Deutschen Alpenverein (DAV) Buchen abseilen lassen.

> von 13 bis 18 Uhr: Schulcafé – durch die Pater-Alois-Grimm-Schule Külsheim, Ausstellung: Gesundheit, Genuss und Schönes (alles in der Festhalle)

> von 13 bis 17 Uhr: Spurensuche in einem multifunktionalen Gebäude, Obere Mühle. Führung und Einblicke zum Tag des offenen Denkmals der Deutschen Stiftung Denkmalschutz um 13, 15 und 17 Uhr. Treffpunkt ist vor dem Gebäude Obere Mühle (alles im Mühlweg)

> um 14 und 16 Uhr: Vorführung der Rettungshundestaffel Schwäbisch-Hall-Crailsheim am Narrenbrunnen/Ecke Bergstraße

> ab 16.30 Uhr: "Andys Wirtshausmusi" im Festzelt

> um 21 Uhr: großes Abschlussfeuerwerk “