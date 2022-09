Aglasterhausen. (mcb) Die Hauptstraße wurde zur Feiermeile: Nach zweijähriger Pause und langem Warten war es am Wochenende endlich wieder so weit – die "Hausemer Kerwe" lockte in die Straßen und Gassen im Herzen der Zentralgemeinde des Kleinen Odenwalds, lockte nach Aglasterhausen. Die feierliche Eröffnung übernahmen am Samstagabend von Bürgermeister Stefan Kron und Jochen Baumgärtner, Vorstand des Gewerbevereins Aglasterhausen, mit dem Fassbieranstich an der Hauptstraße/Ecke Entengasse.

Schon einige Zeit davor sammelten sich die ersten Schaulustigen rund um das bedeutende Bierfass, warteten gespannt darauf, dass es endlich losgeht. Kurz nach 19 Uhr ging’s los, Stefan Kron wünschte "uns allen ein vergnügliches, sonniges und abwechslungsreiches Kerwe-Wochenende". Nach ein paar gezielten Schlägen floss das Bier in die Gläser – die Kerwe war eröffnet.

Fotogalerie: Kerwe in Aglasterhausen Previous Next Die Kerwe in Aglasterhausen präsentierte sich am Samstagabend feucht-fröhlich. Zwischendurch öffnete der Himmel seine Schleusen und man duckte sich dann halt unter die Standzelte. Es tat der überaus guten Stimmung keinen Abbruch. Fotos: Weindl/Beichert

Und damit auch das bunte Treiben, das sich über das gesamte Wochenende bis Montagabend an den verschiedenen Schauplätzen rund um die Ortsmitte verteilte. Geboten war einiges, wofür vor allem auch die ortsansässigen Vereine sorgten. Am Samstagabend konnte man sich so in der Schlemmer- und Feiermeile mit leckeren Speisen verwöhnen lassen.

Bei der DLRG wartete köstlicher Winzerbraten, beim Angelverein frisch zubereitete Fischbrötchen und beim Jugendrotkreuz lockte man mit Burgern von der Feuertonne. Für die süße Abwechslung kam man beim Turnverein mit Crêpes und Waffeln auf seine Kosten und wer dann noch nicht genug hatte, schaute bei den Schlepperfreunden, bei der FG Hausemer Windbeutel oder den Barbarians in den Bars vorbei, wobei letztere stimmigerweise schottisches Guinness und Whiskey-Tasting im Programm hatten.

Auf dem Festplatz, ein kleines Stückchen abseits der kulinarischen Schlemmermeile gelegen, ging es lautstark und betriebsam zu – ein echtes Vergnügungsviertel mit bunten Lichtern, Musik und vielen jungen Leuten, die sich auf eine Runde Autoscooter freuten oder mit ihren Freunden am Boxautomaten ihre Kräfte maßen.

Trotz durchwachsenen Wetters (zumindest am Samstag) ließen sich die Besucherinnen und Besucher nicht die Laune verderben. Man war einfach froh darüber, dass die traditionelle Kerwe wieder so stattfinden konnte. Bis in die Nacht hinein wurde gefeiert und genossen.

Viel Zeit zum Ausruhen war nicht, am Sonntag ging’s schließlich gleich weiter. Auf der Kerwemeile lockten verkaufsoffener Sonntag und verschiedene Attraktionen. Beim Hobby- und Kreativmarkt konnte gebummelt, gestöbert und natürlich eingekauft werden und auf dem Marktplatz sorgte der "Hoffexpress" für einen Höhepunkt für junge und ältere Fußballfans.

Am gestrigen Montag machte man sich im Kleinen Odenwald auf die letzte Kerwerunde. Vom Festplatz aus ließ man den Himmel leuchten – mit einer bunten Lasershow, die schon wieder Vorfreude auf die nächste erlebnisreiche Kerwe im kommenden September weckte.