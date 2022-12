15. "Für eine freie Impfentscheidung" demonstrieren 80 Teilnehmer(innen) in 51 Fahrzeugen in einem

Region Mosbach. Hier können Sie das ganze Jahr von Januar bis Dezember Revue passieren lassen. Die Chronologie der Ereignisse:

JANUAR

1. Mosbach ist nun offiziell Hochschulstadt, am 12. Januar werden sechs Ortsschilder mit dem Zusatz montiert. - Ein Streit in Haßmersheim gerät aus dem Ruder. Jugendlicher schießt 27-Jährigem mit Reizgasrevolver ins Gesicht.

3. Montagsspaziergänger üben erneut und zahlreich Protest in der Mosbacher Innenstadt.

8. Die Stadt Mosbach verbietet per Allgemeinverfügung künftige "Spaziergänge" in der Großen Kreisstadt.

10. Mit einem Großaufgebot sperrte die Polizei den Mosbacher Marktplatz ab, um nicht angemeldete "Montagsspaziergänge" wie in den vergangenen Wochen zu verhindern. Etliche Menschen versammelten sich in kleinen Gruppen zeitweise vor der Absperrung, insgesamt werden 100 Platzverweise ausgesprochen.

11.: Partner und Verantwortliche der RNZ-Weihnachtsaktion im NOK freuen sich über ein neues Rekordergebnis. 115.000 Euro spenden die RNZ-Leser, die Sparkasse legt 11.500 Euro drauf, macht 126.500 Euro!

14. Mit ersten Heckenpflegemaßnahmen wird das Rebhuhn-Schutzprojekt im Schefflenztal gestartet.

15. "Für eine freie Impfentscheidung" demonstrieren 80 Teilnehmer(innen) in 51 Fahrzeugen in einem Autokorso, der von Haßmersheim nach Mosbach führt.

Demonstrationen gegen Corona-Politik und -Maßnahmen fanden in Mosbachs Altstadt das ganze Jahr über statt. Die letzte am 11. Dezember. Foto: Schattauer

17. Am Mosbacher Kreuz wird weiter saniert. Wiederaufnahme der Reparaturarbeiten an der viel befahrenen Neckarbrücke. – Rund 200 Personen kommen am Abend auf dem Marktplatz zusammen, um sich "gegen die Bezeichnung unserer Demokratie als Corona-Diktatur" zu wehren. Vor der Volksbank versammeln sich etwa 150 Menschen, die die Corona-Maßnahmen der Regierung und eine mögliche Impfpflicht bei einer angemeldeten Demonstration kritisieren. Zahlreiche weitere Demos folgen im Laufe des Jahres.

20. In zweiter Instanz entscheidet das Landgericht im Fall eines illegalen Schießtrainings auf dem TCRH-Gelände. Aus Vorsatz wird Fahrlässigkeit, was eine Geldstrafe nach sich zieht.

24. Ein Kilometer, 20 Wochen Bauzeit, 660.000 Euro: Die Kurfürstenstraße in Lohrbach wird gründlich saniert. - Das Bündnis "Bürgerinnen und Bürger für Solidarität und Demokratie" verlesen auf dem Marktplatz die "Mosbacher Erklärung", zahlreiche Montagsspaziergänger drehen danach mehrere Runden durch die Stadt.

27. Mosbach und Schwarzach sind "Host-Towns" für die Special Olympics World Games Berlin 2023.

FEBRUAR

1. DRK-Kreisverband Mosbach bietet Corona-Schutzimpfungen zu Hause an.

3. Schefflenz erhält als erste Gemeinde im Kreis 43.400 Euro aus dem Sirenenförderprogramm des Bundes.

5. In Haßmersheim ist ein dreijähriges Kind in den Neckar geraten. Der Junge wird in kritischem Zustand in eine gelegene Klinik gebracht, verstirbt aber wenige Tage später.

7. "Mosbach Aktiv" hat sich in Absprache mit der Stadtverwaltung zur Absage des Frühlingsfests entschieden.

9. Bauarbeiten für das neue "Senioren- und Rehazentrum" der Johannes-Diakonie in Mosbach starten. Rund 29 Mio. Euro fließen in das Projekt, das u.a. als Nachfolgeeinrichtung für das Pfalzgrafenstift konzipiert ist. - Der Glasfaserausbau im Kreis nimmt weiter Fahrt auf. Der erste Spatenstich in diesem Jahr findet in Limbach statt.

11. Nachdem in der Woche vor Weihnachten in einem Wohngebiet in Diedesheim zwei Autos und mehrere Mülltonnen in Brand gesteckt worden waren, wird nun ein 50-jähriger Tatverdächtiger festgenommen.

13. Bei Gundelsheim versinkt ein über 100.000 Euro teurer Audi RS 6 im Neckar. Erst Tage später kann das Fahrzeugwrack geortet und geborgen werden.

17. Unter anderem wegen schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern wird ein 39-jähriger Mann vom Landgerichts zu elf Jahren Haft verurteilt. - Polizeieinsatz an der Gemeinschaftsschule Obrigheim: Nach dem Droh-Zwischenfall am Tag zuvor sorgen verdächtige Personen auf dem Schulsportplatz für einen Großeinsatz. Sie hatten mit einer Spielzeugwaffe hantiert.

19. Mit Geschwindigkeiten von rund 100 km/h peitschte das Sturmtief "Zeynep" in der Nacht durch den Kreis. Polizei und Feuerwehren melden 70 Einsätze.

20. Vertrauensbeweis für Christian Stuber. Neckarzimmerns Bürgermeister wird mit 99,72 Prozent der Stimmen wiedergewählt.

21. "Antonia" fegt als nächstes Sturmtief durch die Region, größere Schäden gibt es nicht.

25. Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum fördert 78 Projekte im Kreis mit der Rekordsumme von rund 6,6 Mio. Euro.

Seit Kriegsbeginn wird in Mosbach immer samstags eine Mahnwache für Frieden und Solidarität mit der Ukraine abgehalten. An Silvester zum 45. Mal. Foto: Lahr

26.: Rund 200 Menschen treten auf Einladung eines parteiübergreifenden Bündnisses aus Grünen, CDU, SPD, FDP und Freien Wählern auf dem Mosbacher Château-Thierry-Platz für Frieden in der Ukraine ein. Viele weitere Friedens-Mahnwachen folgen.

27. Ein Verletzter bei Wohnhausbrand in Sulzbach. Der Sachschaden liegt bei mindestens 200.000 Euro.

28. In einer spontanen Aktion holen Mitglieder der protestantischen Freikirche der Reformadventisten 43 Ukrainer nach Mosbach.

MÄRZ

4. Drei Gruppen aus dem Kreis bringen Hilfsgüter für Ukrainer nach Polen, eskortiert von der Feuerwehr.

8.: Die Mosbacher Stiftskirche wird für vier Wochen zur Kletterkirche. – Eine 82-jährige stürzt in Binau mit ihrem Kleinwagen rund sieben Meter einen Hang hinter und verletzt sich dabei schwer. Die Berufsfeuerwehr Mannheim muss mit Kran anrücken, um den "Smart" zu bergen.

9. Die Corona-Siebentage-Inzidenz liegt im Landkreis erstmals über 2000.

10. Zwischen Oberdielbach und Strümpfelbrunn fliegt ein Gleitschirm in eine Hochspannungsleitung, glücklicherweise war es nur ein ferngesteuertes Modell.

11. Ein 68-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall zwischen Gundelsheim und Obergriesheim.

23. Der Gundelsheimer Gemeinderat hat ein Rechtsaufsichtsverfahren gegen Bürgermeisterin Heike Schokatz eingeleitet.

25. Ein 22-jähriger Motorradfahrer kommt bei einen Unfall auf der L590 zwischen Schwarzach und Aglasterhausen ums Leben.

26. Start in die Saison am "Inputt" in Mosbach: Es gibt vorerst keine Einschränkungen durch Baumaßnahmen.

29. Großeinsatz von Polizei und Rettungsdienst in Haßmersheim: Ein 54-Jähriger im Ausnahmezustand hatte sich in einem auf seinem Grundstück geparkten Wohnmobil verschanzt.

31. Impfstützpunkte in der Region schließen.

APRIL

13. Der Rotary-Club Mosbach-Buchen übergibt 40.000 Euro, um die Ukraine-Hilfe des DRK-Kreisverbands zu unterstützen.

14. KWM Weisshaar in Mosbach schließt Großauftrag nach mehr als zehn Jahren ab: 328 Zugköpfe wurden für Hamburger U-Bahn gefertigt.

25. Die Fahrbahndecke der B37 zwischen Neckargerach und Diedesheim wird für 1,4 Mio. Euro auf 5,1 Kilometern erneuert.

30. Der mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnete Schwarzacher Patrick Haag erhält den Verdienstorden des Landes.

MAI

2. Thomas Kazianka ist neuer Leiter des Mosbacher Geschäftskreises "Kultur und Tourismus". - Wegen Umbau- und Sanierungsarbeiten am Rathaus Fahrenbach zieht die Gemeindeverwaltung ins Bürgerzentrum.

4. Spatenstich für Millionenprojekt: Der Bau einer Quellwasserleitung beim Waldsee Neckargerach hat begonnen.

5. Der Gemeinderat Obrigheim entscheidet sich für Alternativvorschlag bei der Erweiterung der Gemeinschaftsschule. Der Raumbedarf soll u.a. im Bestandsgebäude gedeckt werden, neue Gebäude sollen nicht höher als die bisherigen sein. - Ein tragischer Unfall auf der B27 zwischen Rittersbach und Dallau fordert drei Todesopfer.

27.: Feierliche Amtseinführung des alten und neuen Bürgermeister Neckarzimmerns, Christian Stuber.

28. In Neckarelz eröffnet der TV Mosbach seinen "Flowtrail" für Mountainbiker mit vier Strecken.

31. In Weisbach formiert sich Widerstand gegen den geplanten "Mega-Solarpark". Hinter einem Wohngebiet soll eine 27 Hektar große Freiflächen-Fotovoltaikanlage entstehen.

JUNI

4. Tödlicher Unfall auf der B37 bei Neckarelz: Ein 52-Jähriger gerät aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum.

13. Die Erneuerungsmaßnahme "Ortsmitte Mittelschefflenz" wird erfolgreich abgeschlossen – 1,55 Mio. Euro Fördermittel von Bund und Land flossen hier ein.

14. Der Hardhofweg in Mosbach ist nun (für rund 900.000 Euro) grundhaft ausgebaut – bleibt zum Teil aber einspurig.

25. Im dritten Anlauf geht’s endlich wieder rund. Der Mosbacher Stadtlauf kehrt nach zwei Jahren "Leerlauf" zurück. – Die Alte Mälzerei feiert ihr 25-jähriges Bestehen mit buntem Programm.

26. Mosbach trifft eine klare Wahl: Julian Stipp wird neuer Oberbürgermeister. Die Wahlbeteiligung liegt bei nur 41 Prozent.

27. Spatenstich für die Erschließung des neuen Baugebiets "Hofäcker" in Asbach. Es entstehen 21 neue Bauplätze.

29. Tödliche Folgen hat der Zusammenstoß eines Rollers mit einem Kleinwagen auf der L588 bei Haßmersheim.

JULI

7. Die beim Unwetter 2016 zerstörte Talstraße in Schollbrunn wird nach Sanierung offiziell wieder in Betrieb genommen. Die Erneuerung kostete 5,1 Mio. Euro.

15. Nach zwei Jahren Corona-Pause sind die Schlossfestspiele Zwingenberg mit der 39. Spielzeit wieder zurück. Ob es allerdings auch eine 40. Spielzeit geben wird, erscheint ungewiss. – Die Weltmusikband "Unojah" eröffnet auf dem Marktplatz den Mosbacher Sommer.

19. Bei Mähdrescherarbeiten auf einem Getreidefeld bei Guttenbach kommt es zu einem Flächenbrand, der aber schnell unter Kontrolle gebracht wird.

20. Das Regierungspräsidium vergibt über den Ausgleichsstock rund 16,6 Mio. Euro an 40 Städte und Gemeinden. 4,9 Mio. Euro gehen in den Kreis. – Das neu errichtete Sportheim des FC Lohrbach wird eingeweiht. Den Neubau möglich gemacht hatten Fördergelder aus dem Leader-Programm und der Hopp-Stiftung sowie ehrenamtliches Engagement.

23. Das Auguste-Pattberg-Gymnasium in Neckarelz feiert 50-jährige Bestehen mit einem großen Schulfest.

25. Sechs Jahre Haft lautet das Urteil, das vom Mosbacher Landgericht gegen einen 51-jährigen Mannes verhängt wird, der im Dezember vor und hinter einem Wohnhaus in Diedesheim Feuer gelegt hatte.

AUGUST

12. Ein 79-Jähriger kommt bei einem Verkehrsunfall an der L530 bei Hüffenhardt ums Leben.

13. Beim Brand eines Einfamilienhauses in Lohrbach sind rund 80 Feuerwehrkräfte gefordert. Nach ersten Schätzungen entsteht Schaden in Höhe von 250.000 Euro.

16. Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) fördert verschiedene Vorhaben im Kreis mit 625.000 Euro. – Ein 64-Jähriger muss mit seinem Ultraleichtflugzeug auf einem Acker bei Lohrbach notlanden – er muss verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

17. Drei Fahrzeuge sind am schweren Unfall beteiligt, der sich auf der Neckarbrücke am Mosbacher Kreuz (B292) ereignet. Vier Personen werden verletzt.

22. Das Waldbrunner Start-up "Matchachin" nimmt erfolgreich bei der TV-Show "Die leckerste Idee Deutschlands" teil.

25. Gleich zwei Kabelfehler halten Stromanbieter EnBW im Kleinen Odenwald auf Trab – Schwarzach, Aglasterhausen und Neunkirchen sind vorübergehend ohne Strom.

31. In Haßmersheim beginnt die Bohrung unter dem Neckar hindurch zum Anschluss an die Kläranlage Obrigheim. Baukosten in Höhe von insgesamt rund fünf Millionen Euro sind veranschlagt.

SEPTEMBER

2. Die Euro-Tandem-Tour 2022 macht Station in Obrigheim.

9. Die Alte Mälzerei in Mosbach braucht neuen Geschäftsführer. R. Max Courdouan ist nicht länger in dieser Funktion tätig, Wirtschaftsförderer Fabian Weiß übernimmt übergangsweise.

12. Abschluss des Mosbacher Sommers 2022: Nach dem bewegenden Finale zieht Mosbachs "Kulturchef" Thomas Kazianka eine durchweg positive Bilanz.

13. Julian Stipp wird feierlich als neuer Oberbürgermeister der Stadt Mosbach verpflichtet – er ist der jüngste Amtsinhaber aller Zeiten.

18. Die Freiwillige Feuerwehr Billigheim freut sich über neuen Gerätewagen im Wert von 400.000 Euro.

19. Mehr als 100.000 Gäste haben in der vorzeitig beendeten Saison 2022 im Mosbacher Freibad "faMos" Abkühlung gesucht.

20. BLV und AOK laden zum ersten Mosbacher Firmenlauf ein.

23. Dr. Harald Genzwürker übergibt die Funktion des Ärztlichen Direktors der Neckar-Odenwald-Kliniken an Dr. Rüdiger Mahler. – Landesprojekt "Gesund und digital im ländlichen Raum" startet in Mosbach – Minister Peter Hauk übergibt 300.000 Euro an Förderung.

28. Bürgermeister Michael Keilbach gibt bekannt, dass er bei der im Dezember anstehenden Wahl zum Ersten Beigeordneten der Stadt Mosbach nicht erneut antreten wird. – Haßmersheimer Start-up "Innovation Matters" gewinnt bei Ideenwettbewerb "Bioökonomie 2022" des Landes – und erhält 10.000 Euro Preisgeld.

29. In Obrigheim wird ein Hund aus dem Neckar gerettet, der an einem Bootsanleger angekettet und wohl mit Steinen beschwert war. Der Tierquäler ist bis heute nicht ermittelt.

OKTOBER

5. Auf der B292 zwischen den Abzweigen Aglasterhausen und Reichartshausen werden umfangreiche Sanierungsarbeiten unternommen. Die Kosten der Gesamtbaumaßnahme betragen rund 720.000 Euro.

9. Bei der Bürgermeisterwahl in Obrigheim wird Amtsinhaber Achim Walter bestätigt.

14. In Hüffenhardts Ortskern brennt in der Nacht eine Scheune. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 500.000 Euro.

15. Sechs Chöre aus dem Neckar-Odenwald-Kreis treten beim 12. Badischen Chorwettbewerb an. Zu neuen "Meisterchören" werden der NKG-Frauenchor und der Chor Royal gekürt, der NKG-Männerchor verteidigt diesen Titel.

16. Bei der Bürgermeisterwahl in Schwarzach wird Mathias Haas in seinem Amt bestätigt.

21. Das Grundschulzentrum in Dallau wird feierlich eingeweiht. Die Baukosten sind von ursprünglich 5,6 auf acht Millionen Euro angewachsen.

22. Tödlicher Vorfall am Schießstand in Mosbach. Ein 62-Jähriger erliegt noch vor Ort seinen Verletzungen.

NOVEMBER

5. Die RNZ-Leser haben abgestimmt: Die Ehrenamtspreisträger des Jahres 2022 sind gefunden. Insgesamt 642 Stimmen wurden ab-, erstmals auch einen Jugend-Sonderpreis vergeben.

10. Spezialeinsatzkräfte des Heilbronner Polizeipräsidiums nehmen eine Mutter und ihre beiden Söhne fest, die zahlreiche Vereinsheime heimgesucht haben sollen.

11. Die Bama GmbH mit Sitz in Neckarelz hat ein Restrukturierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragt – die 60 Mitarbeiter in Neckarelz erhalten Insolvenzgeld.

16. Insolvenz abgewendet: Hohe Einmalzahlung der Gemeinden des Landkreises retten das Tierheim Dallau.

22.: Die B292 bei Aglasterhausen ist nach der umfangreichen Deckensanierung wieder frei befahrbar.

25. Das Regierungspräsidium vergibt in der zweiten Verteilungsrunde Ausgleichsstockmittel von 2,125 Mio. Euro in den Kreis.

DEZEMBER

12. Der Abschlussbericht nach mehr als sechs Wochen intensiver Kontrolle rund um das Quartier an der Bachmühle in Mosbach durch die Polizei fällt ernüchternd aus. Es gibt viele Verstöße und Anzeigen, auch eine Festnahme.

14. In geheimer Wahl wird der neue Bürgermeister der Stadt Mosbach vom Gemeinderat gewählt. Patrick Rickenbrot wird Nachfolger von Michael Keilbach.

Die Stadt selbst steht vor finanziell schwierigen Zeiten. Der Haushaltsplan 2023 weist ein Minus von 0,4 Mio. Euro aus.

20. Ohne Verletzte geht der Teileinsturz einer Scheune in der Sulzbacher Hauptstraße ab. Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.

21. Schlüsselübergabe für den Erweiterungsbau des evangelischen Kindergartens "Arche Noah" in Dallau.

26. In Oberschefflenz steht ein Dachstuhl in Flammen. Die Bewohner der beiden Wohnungen können das Gebäude rechtzeitig verlassen.

27. Erdschluss sorgt für Ausfall: In Mosbach ist stellenweise vorübergehend der Strom weg.

31. Nach mehr als 40 Jahren endet der Weg: Der Verkehrsverein Mosbach löst sich auf.