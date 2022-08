Von Carmen Oesterreich

Hirschhorn. Als "Königin Silvia" am Steg anlegt, warten Bürgermeister Oliver Berthold und Regine Gund von der Tourist-Information schon auf die 250 Gäste, die für die RNZ-Sommertour unter 1011 Bewerbern das große Los gezogen haben. Persönlich verteilen sie Flyer zu dem "Historischen Stadtrundweg" und den "Bezaubernden Gassen und großartigen Ausblicken". Doch viele Leute eilen vorbei oder greifen geschwind im Vorbeigehen zu. Nur zwei Stunden Zeit ist für den Besuch der malerischen Altstadt eingeplant. "Wir haben die Schifffahrt gewonnen", freut sich Sabine Latty aus Mosbach. Oben auf der Burg möchte sie das Neckartal aus einer anderen Perspektive als vom Schiff aus betrachten.

Familienausflug: Sabine Latty samt Eltern und Tochter wissen, wo sie hin möchten. Foto: Carmen Oesterreich

Andere Gäste streben in die ersten Restaurants in der Fußgängerzone, als gäbe es etwas umsonst. Es fällt auf, dass schnell zuzubereitende, günstige Angebote wie Bratwürste, Schweizer Wurstsalat oder Käsespätzle auf den Passantenstoppern ausgeschrieben sind. Elisabeth Wiegand hat schon ein Plätzchen im Schatten ergattert: "Hier ist es so schön", meint sie und bietet Platz an. Sie ist allein unterwegs, seit ihr Mann verstorben ist.

"Beim fünften Versuch, mitzufahren, hat es nun endlich geklappt", sagt sie begeistert. Hirschhorn kenne sie, da sei es vollkommen in Ordnung, bei einem kühlen Getränk zu verweilen. An ihr vorbei strömen neugierige "Schifffahrer". "Lass uns doch erst mal durch die Stadt gehen. Danach können wir immer noch was essen und trinken", bittet eine ältere Dame ihren Mann. Er fügt sich.

Jeder hat ein anderes Ziel. Jeder ist glücklich, dabei zu sein. Einige Besucher wundern sich, dass von den mehr als zehn Lokalen nur wenige geöffnet haben.

Wer die gesamte Fußgängerzone in Augenschein nimmt, bemerkt, dass Hirschhorn mit denselben Problemen kämpft wie andere Kleinstädte: Die Läden sind dicht. Für immer. Statt Einkaufsbummel bleibt deshalb doch noch genügend Zeit zum Schmausen.