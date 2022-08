Von Carmen Oesterreich

Hirschhorn. Es gibt Menschen, bei denen ist es zu Hause so schön, dass sie gar nicht in den Urlaub zu fahren brauchen. "Wir fahren schon fort, aber meistens nur kurz", sagt Irmgard Breisch aus Hirschhorn. "Wenn wir zurückkommen, führt der erste Weg in unseren Garten!" Der Garten an der Grabengasse, hoch oben hinter den dicken Mauern zum Neckar, ist