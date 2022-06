Hirschhorn. (RNZ) Von Anonymität kann nicht mehr die Rede sein bei den vier jungen Männern, die ihrem Publikum zeigen, was mit einem Saxophon alles so geht. Die vier Freunde Florian Roh, Fabian Held, Pierre Moreira und Felix Roh haben sich auch für dieses Jahr ein vielseitiges Programm zusammengestellt, mit dem sie am Mittwoch, 29. Juni, in der Klosterkirche zum Ausklang-Konzert aufspielen. Im Vordergrund ihrer Musik steht nicht die Stilrichtung der Musik, sondern das Besondere, mit dem sie ihr Publikum überraschen. Gleichzeitig zeigen die Vier mit ihren Instrumenten die Bandbreite der musikalischen Möglichkeiten eines Saxophons.

Anders als man denkt, zählen Saxophone nicht etwa zu den Blech-Instrumenten, sondern gehören wegen des Rohrblattes zur Familie der Holzblasinstrumente. Von den sieben Saxophonarten werden an diesem Abend die meisten wohl zu hören sein: Florian Roh spielt Sopran und Altsaxophon, das auch von Fabian Held gespielt wird. Auf dem Tenorsaxophon, das Mitte der 50er Jahre zum beliebtesten Jazzinstrument avancierte, wird Pierre Moreira zu hören sein. Und schließlich wird Felix Roh mit dem Baritonsaxophon auftreten, das nicht nur aufgrund seiner Größe, sondern seiner technischen Anforderungen wegen dem Musiker echtes Können abverlangt.

Gemeinsam erzeugen die Musiker einen Sound, der auch der Klosterkirche würdig ist. Auf dem Programm stehen überwiegend moderne Stücke aus verschiedenen Genres – perfekt ausgewählt, um dem Publikum zu zeigen: Alles ist möglich mit dem Saxophon.

Bereits in den vergangenen Jahren gelang es den Anonymen Saxophonikern, ihr Publikum mitzureißen, und man darf sicher sein, dass ihnen das auch in diesem Jahr gelingt.

Auch diese Veranstaltung wird in diesem Jahr als Teil des Kultursommers Südhessen aufgeführt. Die Patenschaft dafür hat Karen Rollandi übernommen.

In der Klosterkirche gilt in diesem Sommer erstmals wieder die freie Platzwahl. Wer sich einen Platz vorab sichern möchte, wird daher gebeten, sich unter klosterkonzerte@gmx.net anzumelden. Einlass ist ab 20.15 Uhr.

Der Eintritt ist frei; Spenden für Künstler und Förderverein Klosterkirche sind willkommen. Obwohl das Online-Streaming der Konzerte einst als Corona-Notlösung entstanden ist, freuen sich die Organisatoren, dass Mike Müller es als inzwischen beliebte Tradition beibehält. Das Konzert kann also unter www.ceol.studio online live verfolgt werden.