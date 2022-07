Rosenberg/Großeicholzheim. (F/lm) Nach zwei Jahren Pause konnten sich auch die Oldtimerfreunde in der Region Bauland über die am Wochenende durchgeführte ADAC Heidelberg Historic freuen, denn die zum 26. Mal durchgeführte Oldtimerrallye durchstreifte auch den nördlichen und westlichen Teil des Baulands und so konnten die am Straßenrand stehenden zahlreichen Zuschauer wieder auf Tuchfühlung mit

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe + Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,49€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,20€ Digital Plus 5,20 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen