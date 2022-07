Haßmersheim. (RNZ) In weiten Teilen von Haßmersheim ist am Samstagabend gegen 22 Uhr der Strom ausgefallen. Das teilt das örtliche THW per Twitter mit.

Die Unterkunft des THW sei besetzt und könne im Notfall aufgesucht werdn, heißt es. Gegen 0.40 Uhr war der Strom wieder da.