Hardheim. (dore). War es mutwillige Zerstörung oder ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht? Eines ist sicher: Es muss eine ungeheure Kraft auf das Geländer an der Brücke über den Riedbach in der Straße Am Wurmberg eingewirkt haben, um es so zu verunstalten. Die Polizei, der die Zerstörung am Sonntag um 9 Uhr gemeldet wurde, ermittelt in beide Richtungen.