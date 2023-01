Einige Musikkapellen und Fanfarenzüge sowie Guggenmusik sorgen für den richtigen Ton. Für Speis und Trank ist ebenso gesorgt – nicht nur in und an der Turnhalle, wo der Umzug seinen Abschluss findet und die "längste Bar des Odenwalds" zu einem Getränk einlädt, sondern auch entlang der Umzugsstrecke.

Natürlich dürfen sich die Fastnachtsfreunde am 12. Februar ab 14 Uhr auf einen Umzug der Extraklasse freuen, der neben den großen Fastnachtsgesellschaften des Narrenrings Main-Neckar zahlreiche weitere Gruppen und Motivwägen befreundeter Vereine präsentiert. So kommen mit jedem Umzug neue Gruppen hinzu und bereichern die ohnehin vielfältige Teilnehmerliste.

Der letzte Umzug im Jahr 2020 stellte einen Höhepunkt in der Umzugshistorie der FG "Lustige Vögel" dar. Bei strahlendem Sonnenschein sorgten mehr als 100 Gruppen mit über 1800 Umzugsteilnehmern aus der gesamten Region für einen Menschenauflauf. Dazu kamen mehrere tausend Zuschauer, die für ein "kleines fränkisches Narrentreffen" sorgten.

Von dieser Regelung weichen die FG "Lustige Vögel" in diesem Jahr ab: Da der Narrenring 2023 kein Narrentreffen ausrichtet, nutzt man die Gelegenheit und veranstaltet bereits jetzt statt planmäßig im Jahr 2024 ein eigenes "Narrentreffen".

Der seither beibehaltene zweijährliche Rhythmus, nach dem der Fastnachtsumzug immer am Sonntag vor dem eigentlichen Fastnachtswochenende stattfindet, wenn es kein Narrentreffen des Narrenrings Main-Neckar gibt, hat sich bewährt, und der Umzug ist bei zahlreichen Narren aus nah und fern sehr beliebt.

Schweinberg. (adb) Für die FG "Lustige Vögel" geht die Kampagne nun langsam, aber stetig in Richtung heiße Phase: Diese wird am Sonntag, 12. Februar, ab 14 Uhr mit dem großen Fastnachtsumzug durch die Straßen und Gassen Schweinbergs eingeläutet. Nach dreijähriger Zwangspause geben sich die Narren bereits zum zehnten Mal ein Stelldichein in "Schwomeri".

Schweinberg. (adb) Für die FG "Lustige Vögel" geht die Kampagne nun langsam, aber stetig in Richtung heiße Phase: Diese wird am Sonntag, 12. Februar, ab 14 Uhr mit dem großen Fastnachtsumzug durch die Straßen und Gassen Schweinbergs eingeläutet. Nach dreijähriger Zwangspause geben sich die Narren bereits zum zehnten Mal ein Stelldichein in "Schwomeri".

Der Umzug setzt eine faschenachtliche Erfolgsgeschichte fort: 2003 war es, als die FG "Lustige Vögel" zum 55-jährigen Bestehen erstmals seit Jahrzehnten wieder einen eigenen Umzug durch den närrischen Ort ziehen ließ. Dieser war eigentlich als einmaliges Ereignis geplant, doch wurde der Umzug aufgrund der großen positiven Resonanz bereits ab 2006 wieder fester Bestandteil des närrischen Terminkalenders.

Der seither beibehaltene zweijährliche Rhythmus, nach dem der Fastnachtsumzug immer am Sonntag vor dem eigentlichen Fastnachtswochenende stattfindet, wenn es kein Narrentreffen des Narrenrings Main-Neckar gibt, hat sich bewährt, und der Umzug ist bei zahlreichen Narren aus nah und fern sehr beliebt.

Von dieser Regelung weichen die FG "Lustige Vögel" in diesem Jahr ab: Da der Narrenring 2023 kein Narrentreffen ausrichtet, nutzt man die Gelegenheit und veranstaltet bereits jetzt statt planmäßig im Jahr 2024 ein eigenes "Narrentreffen".

Der letzte Umzug im Jahr 2020 stellte einen Höhepunkt in der Umzugshistorie der FG "Lustige Vögel" dar. Bei strahlendem Sonnenschein sorgten mehr als 100 Gruppen mit über 1800 Umzugsteilnehmern aus der gesamten Region für einen Menschenauflauf. Dazu kamen mehrere tausend Zuschauer, die für ein "kleines fränkisches Narrentreffen" sorgten.

Natürlich dürfen sich die Fastnachtsfreunde am 12. Februar ab 14 Uhr auf einen Umzug der Extraklasse freuen, der neben den großen Fastnachtsgesellschaften des Narrenrings Main-Neckar zahlreiche weitere Gruppen und Motivwägen befreundeter Vereine präsentiert. So kommen mit jedem Umzug neue Gruppen hinzu und bereichern die ohnehin vielfältige Teilnehmerliste.

Einige Musikkapellen und Fanfarenzüge sowie Guggenmusik sorgen für den richtigen Ton. Für Speis und Trank ist ebenso gesorgt – nicht nur in und an der Turnhalle, wo der Umzug seinen Abschluss findet und die "längste Bar des Odenwalds" zu einem Getränk einlädt, sondern auch entlang der Umzugsstrecke.

Dort bieten die fleißigen Helfer an mehreren Ständen Kulinarisches für die Umzugsteilnehmer und Zuschauer an. Für die richtige Atmosphäre appelliert die FG an alle Anwohner der Umzugsstrecke, die Gebäude zu schmücken.

Für die nötige Stimmung sorgt nach Umzugsende DJ Tommy, der bereits bei früheren Umzügen mit von der Partie war. Mit der Buslinie 999 ist der Umzug problemlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die Ortsdurchfahrt ist von 12.30 bis 16 Uhr gesperrt. "Die FG ,Lustige Vögel‘ Schweinberg freut sich auf jeden Besuch! Und es gibt was zu erleben: Die gemeldeten Teilnehmer versprechen eine neue Rekordzahl", freuen sich die Verantwortlichen.

Info: Den Umzugsplan mit sämtlichen Parkmöglichkeiten kann man auf www.luvö.de oder bei Facebook und bei Instagram einsehen.