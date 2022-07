Im Anschluss an das rhythmisch und akzentuierte "Head and Heart" der Klasse 10a und der Lehrkräfte fanden die Gedanken der Schülerinnen Anastasia Hartmann und Nele Stancl bei den Besuchern offene Ohren. Sie erinnerten an alles, was an Neuem und Wichtigem an der Schule vermittelt wurde, zeigten sich den Mitschülern dankbar für alle schönen Momente und erhofften für alle einen guten weiteren Weg, nachdem ein ...

"Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir", merkte dann Bürgermeister Volker Rohm an, der den Schülern empfahl, sich Herausforderungen zu stellen, aber auch bei Bedarf nach Hilfe zu fragen und auf jeden Fall Bereitschaft zum Weiterlernen zu zeigen. Zudem betonte er in seiner Ansprache die Bedeutung des Elternhauses sowie der Klassen- und Schulkameraden.

Die Schülersprecher Eva Günther und Till Seyfried präsentierten eine Diashow mit Eindrücken aus dem Schülerleben und verwiesen auf das letzte harte Schuljahr, sprachen bei all dem gemeinsam Erlebten aber von einer schönen Schulzeit an der Realschule, nach der sich die Wege nun trennen. Dank ging an die Lehrer und den neuen Rektor. Für ihn gab es gar das große Kompliment: "kein Besserer als Sie".

Dem ersten lockeren Willkommen der selbstbewusst durch das Programm führenden Schülermoderatoren Eva Günther und Till Seyfried schloss Rektor Steven Bundschuh seinen Willkommensgruß und seine Gratulation an die Entlassschülerinnen und Entlassschüler an. Dankbar zeigte er sich der langjährigen Elternbeiratsvorsitzenden Monika Dörr, Sekretärin Sonja Greß und Julia Wollenschläger für die musikalischen Beiträge sowie Peter Wochner und Imanuel Peter für die Bewirtung.

Hardheim.(zeg) In sympathisch-unbeschwerter und optimistischer Stimmung hat der Walter-Hohmann-Schulverbund am Freitag in der Erftalhalle die sechs Absolventinnen und Absolventen der Klasse 9a nach der erfolgreichen Hauptschulabschlussprüfung und die der beiden 10. Klassen der Realschule mit dem Erwerb der mittleren Reife für ihren weiteren Weg durch das Leben verabschiedet. Diesen werden sie entweder an weiterführenden Schulen oder an den von ihnen gewählten Ausbildungsplätzen gehen.

Hardheim.(zeg) In sympathisch-unbeschwerter und optimistischer Stimmung hat der Walter-Hohmann-Schulverbund am Freitag in der Erftalhalle die sechs Absolventinnen und Absolventen der Klasse 9a nach der erfolgreichen Hauptschulabschlussprüfung und die der beiden 10. Klassen der Realschule mit dem Erwerb der mittleren Reife für ihren weiteren Weg durch das Leben verabschiedet. Diesen werden sie entweder an weiterführenden Schulen oder an den von ihnen gewählten Ausbildungsplätzen gehen.

Dem ersten lockeren Willkommen der selbstbewusst durch das Programm führenden Schülermoderatoren Eva Günther und Till Seyfried schloss Rektor Steven Bundschuh seinen Willkommensgruß und seine Gratulation an die Entlassschülerinnen und Entlassschüler an. Dankbar zeigte er sich der langjährigen Elternbeiratsvorsitzenden Monika Dörr, Sekretärin Sonja Greß und Julia Wollenschläger für die musikalischen Beiträge sowie Peter Wochner und Imanuel Peter für die Bewirtung.

Monika Dörr empfahl den Entlassschülern, immer das Beste zu geben – im Bewusstsein, dass nicht alles immer perfekt sein könne. Dennoch sah sie es als ratsam an, mit einem Lächeln durch das Leben zu gehen. Sie betonte: "Ihr habt es geschafft, ihr seid auf dem richtigen Weg."

Die Schülersprecher Eva Günther und Till Seyfried präsentierten eine Diashow mit Eindrücken aus dem Schülerleben und verwiesen auf das letzte harte Schuljahr, sprachen bei all dem gemeinsam Erlebten aber von einer schönen Schulzeit an der Realschule, nach der sich die Wege nun trennen. Dank ging an die Lehrer und den neuen Rektor. Für ihn gab es gar das große Kompliment: "kein Besserer als Sie".

"Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir", merkte dann Bürgermeister Volker Rohm an, der den Schülern empfahl, sich Herausforderungen zu stellen, aber auch bei Bedarf nach Hilfe zu fragen und auf jeden Fall Bereitschaft zum Weiterlernen zu zeigen. Zudem betonte er in seiner Ansprache die Bedeutung des Elternhauses sowie der Klassen- und Schulkameraden.

Im Anschluss an das rhythmisch und akzentuierte "Head and Heart" der Klasse 10a und der Lehrkräfte fanden die Gedanken der Schülerinnen Anastasia Hartmann und Nele Stancl bei den Besuchern offene Ohren. Sie erinnerten an alles, was an Neuem und Wichtigem an der Schule vermittelt wurde, zeigten sich den Mitschülern dankbar für alle schönen Momente und erhofften für alle einen guten weiteren Weg, nachdem ein Lebensabschnitt endet und ein neuer beginnt. Dankbar zeigten sie sich Lehrern und Eltern dafür dass diese ihnen zu all dem verhalfen, was sie heute sind und wo sie stehen. In diesen Dank bezogen sie besonders die Klassenlehrer Peter Wochner, Birgit Becker und Steven Bundschuh ein.

Die 9a von Peter Wochner schloss mit einem Durchschnitt von 2,8 ab, die Klasse 10a der Realschule von Birgit Becker mit 2,4 und die 10b von Steven Bundschuh mit 2,2. Der Rektor stellte mit besonderer Genugtuung die exzellenten Prüfungsergebnisse von Chris Eisenhauer und Silja Busch heraus. Beide hatten die Traumnote 1,0 erreicht. Er freute sich zudem, die Schülersprecher Eva Günther und Till Seyfried in Anerkennung für ihr soziales Engagement und ihr vorbildliches Wirken mit einem Sonderpreis auszeichnen zu können. Im Anschluss an das wohlklingende "See You Again" der Klasse 10b mit Lehrkräften wünschte der Rektor den scheidenden Schülern für die Zukunft beste Erfolge verbunden mit der Empfehlung: "Glaubt an euch, lernt aus Fehlern, hört aber nie auf, Ziele anzustreben."

Die Absolventen

> Realschulabschluss Klasse 10a: Lena Beyer, Jonas El Hairan (beide Hardheim), Jasmin Greulich (Lob für 2,0; Schweinberg), Anastasia Hartmann (Lob für 1,8), Noah Herbst (beide Hardheim), Tizian Heuser (Waldstetten), Larisa Mahmutovic, Sarah Rohde (Preis für 1,5; (beide Hardheim), Tim Sallein (Preis für 1,6; Waldstetten), Jason Schäfer (Hardheim), Denny Schmid (Höpfingen), Nele Stancl (Preis für 1,6), Jana Stiber und Samira Tkocz (alle Hardheim).

> Realschulabschluss Klasse 10b: Maik Albrecht (Lob für 1,9), Yannick Baumann, Annabelle Beuchert (alle Hardheim), Sven Bundschuh (Rüdental), Silja Busch (Preis für 1,0), Marlon Chemnitz und Yannis Dörr (alle Hardheim), Chris Eisenhauer (Preis für 1,0), Sina Eisenhauer (Lob für 1,9; beide Schweinberg), Viola Friesen (Lob für 1,9), Johannes Gärtner (Lob für 1,8), Eva Günther (Lob für 1,8), Sofia Igonin, Ibrahim Issad, Dawid Malas (Lob für 2,0), Chantal Merz (Lob für 1,9), Samuel Nikolaus, Jona Reinhard (Lob für 1,9), Jenny Scheller (alle Hardheim), Jona Schretzmann, Jasmin Schuhmacher (beide Höpfingen), Till Seyfried, Laura Thermann (Preis für 1,6), Helena Weihbrecht (Preis für 1,6; alle Hardheim) und Phillip Zeitner (Waldstetten).

> Hauptschulabschluss Klasse 9a: Nick Doos, Dimitrij Lapschin, Imole Emokpae, Alena Uglanow, Juan Jose Palacios Castro (Lob für 2,0) und Leon Welenga (alle Hardheim).