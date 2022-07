Hardheim. (pm) Oberstleutnant Pascal Pane hat jüngst seinen letzten Schuss aus einem Leopard-2-Kampfpanzer als Bataillonskommandeur abgefeuert. Pane wird am 30. September bei einem Bataillonsappell in der Carl-Schurz-Kaserne sein Amt an seinen Nachfolger übergeben. Zuvor weilte er noch für 14 Tage mit Soldaten des Panzerbataillons 363 auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr in Bayern, den Bundeswehr und Nato-Staaten gemeinsam für die Ausbildung nutzen.

Im Mittelpunkt des Aufenthalts standen neben der allgemeinen Steigerung der Einsatzbereitschaft mehrere Gefechtsschießen der 3. Kompanie im Zugrahmen – das heißt mit jeweils vier Kampfpanzern. Die "jüngste" und zuletzt hinzugekommene 2. Kompanie der 363er schloss parallel dazu ihr erstes Panzerschießen zum Abschluss der Spezialgrundausbildung Teil 2, die Ausbildung von Soldatinnen und Soldaten zu Richt- und Ladeschützen, ebenfalls erfolgreich ab. Zudem übten die Soldaten – wie bei allen Truppenübungsplatzaufenthalten – den Umgang mit Handwaffen.

Während der zweiwöchigen Übung stand für den Stab des Bataillons der Führungsprozess in einer Stabsrahmenübung im Mittelpunkt. Der letzte Schuss des amtierenden Bataillonskommandeurs unter Teilnahme militärischer Gäste und zahlreicher Amts- und Würdenträger aus dem Neckar-Odenwald-Kreis war dann der krönende Abschluss des Aufenthalts. Die Soldaten sind bereits sicher an den Standort Hardheim zurückgekehrt. Das Großgerät, so teilt es die Bundeswehr mit, wurde bereits Tage zuvor unter Nutzung von Schwerlasttransportern an den Standort überführt.