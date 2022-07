Hardheim. (adb) "Erfapark statt Autopark – eine CarParkstrophe für Hardheim": Seit rund zwei Wochen demonstrieren Rainer und Gero Weimann still gegen das Vorhaben, Kurzzeitparkplätze auf dem Bürgermeister-Schmider-Platz zu errichten. Meist zwischen 16 und 17 Uhr stehen sie auf dem Areal, wo mit "geparkten" Bobbycars auf die sensible Thematik aufmerksam gemacht wird.

Die beiden erhalten viel Rückhalt: Am Donnerstag waren Aussprüche wie "Richtig so!" oder "Der Mann hat Recht!" zu hören. Ergänzt wurde die Kundgebung durch eine spontane Unterschriftaktion von Wolfgang Göth. Auch hier bekundeten viele Hardheimer ihre Solidarität. Rainer Weimann sagte: "Ich hoffe auf regen Besuch der Gemeinderatssitzung am Montag!"