Von Caspar Oesterreich

Auch die Sanierung der Sporthalle Gundelsheim schreitet ohne großen Diskussionsbedarf voran. Einstimmig vergaben die Gemeinderäte weitere Arbeiten im zweiten Bauabschnitt: Die Geräteraumtore werden für rund 42.000 Euro erneuert, die Kostenschätzung lag mit mehr als 53.000 Euro deutlich darüber. Die Malerarbeiten in den Fluren und Umkleiden schlagen mit rund 32.000 Euro zu Buche. Ebenso wurden Brandschutzmaßnahmen im Rathaus für insgesamt rund 42.000 Euro einstimmig durchgewunken.

Interessant und mit vielen Hintergrundinformationen gespickt war der Bericht von Integrationsmanagerin Anna-Lena Lange. "Derzeit leben 296 Menschen mit Fluchthintergrund in Gundelsheim." Mit Blick auf die Statistik ein absoluter Höchststand. 48 Personen leben in der sogenannten "vorläufigen Unterbringung" in einer der beiden Gemeinschaftsunterkünfte, 159 Flüchtlinge befinden sich in der Anschlussunterbringung. Die 53 vom Landratsamt betreuten Geflüchteten in Gundelsheim – darunter 28 afghanische Ortskräfte – fallen nicht unter die Statistik. Wohl aber die mittlerweile auf 89 Personen angewachsene Zahl der ukrainischen Flüchtlinge, die in der Stadt Schutz vor dem russischen Angriffskrieg gesucht haben. "Die Zahlen variieren allerdings täglich", so Lange. Was die Zuweisungsquoten angeht, übertreffe man die Vorgaben sowohl bei den ukrainischen (um 13 Personen) als auch bei den weiteren Flüchtlingen (um 25 Personen) deutlich.

Zahlreiche Gemeinderäte sowie auch Bürgermeisterin Heike Schokatz lobten das große Engagement der Integrationsmanagerin ausdrücklich. Zweimal gab es während ihres Vortrags Applaus. Anna-Lena Lange genieße "ein enorm hohes Vertrauen bei ihren Klienten" und ihre Arbeit sei bisher "sehr erfolgreich" gewesen, betonte Schokatz: "Bis auf wenige Ausnahmen sind alle Menschen in Anschlussunterbringen bei Frau Lange angebunden und schätzen ihre Arbeit."

Viele Einwände gegen eine geplante Biogasanlage in Bachenau brachte Stephan Zwickl (SPD) im Namen des Ortschaftsrates ein: "Aus unserer Sicht ist der ganze Bauantrag nicht schlüssig, es gibt noch zu viele offene Fragen zu dem Thema", fasste er seine Ausführungen zusammen. Unter anderem müsse es bessere Gutachten zur Geruchsbelästigung und Habitatstruktur geben, außerdem einen Einsatzplan der Feuerwehr. Zwickl bedauerte, dass es bisher keine öffentliche Informationsveranstaltung zum Bau der Anlage gegeben habe, das Vorhaben bisher nur der Verwaltung vorgestellt wurde. Mit einer Gegenstimme wurde dem Antrag auf immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur Realisierung der Biogasanlage vom Gemeinderat zugestimmt.

Zwei Gegenstimmen gab es beim Beschluss zur Anschaffung eines neuen Ferraris für den Bauhof. 72.000 Euro wird der neue Frontrasenmäher T4 aus Italien kosten. Mit weiteren Gemeinderäten ärgerte sich vor allem Matthias Lang (LuB) über die Ausgabe, da erst 2015 ein neuer Großflächenmäher für 60.000 Euro gekauft und im August 2021 für mehr als 26.000 Euro repariert worden war. "Jetzt bekommen wir noch 3500 Euro für das Ding", so Lang, der er eine unsachgemäße Handhabung der Maschine sieht. Bauhofleiter Christian Vierling räumte ein, dass der Mäher mehrmals überhitzt, der verantwortliche Fahrer mittlerweile aber in Rente sei. Mit dem neuen Gerät werde man auf jeden Fall achtsamer umgehen, versicherte Vierling.