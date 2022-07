Das Gundelsheimer Wahrzeichen hat mit seiner neuen Bestimmung neuen Glanz bekommen. Für Bürgermeisterin Heike Schokatz verbindet sich mit dem "besterhaltenen Schloss am Neckar" der Gedanke an neue Tourismuspotenziale. Seitens der Stadt habe man Gästeführerinnen und -führer bereits entsprechend geschult. "Für Hochzeiten, Festlichkeiten und Firmenveranstaltungen ist dies eine ideale Location", warb die Bürgermeisterin für Schloss und Stadt.

Gekommen waren in der Mehrzahl Gäste der siebenbürgisch-sächsischen Volksgruppe. Ein Paar aus Michelstadt im Odenwald hatte in der Siebenbürgischen Zeitung von dem Fest gelesen, ebenso ein anderes aus dem Ostallgäu, rumänische Autonummernschilder waren zu sehen, und busweise wurden Gruppen in und durch das Barockschloss geführt.

Gundelsheim. Weithin sichtbar ist Schloss Horneck in Gundelsheim . Die Strahlkraft des Deutschordensschlosses noch weiter zu stärken, liegt der Stadt ebenso am Herzen wie den heutigen Besitzern des Schlosses, dem Verein "Siebenbürgisches Kulturzentrum Schloss Horneck". Die Geschichte des Deutschen Ordens und die der Siebenbürger Sachsen im heutigen Rumänien ist etwa gleich alt. Auf Schloss Horneck kommen sie zusammen. Mit einem Schlossfest setzte der Verein nun zum zweiten Mal ein Zeichen der Verbundenheit – mit den eigenen Landsleuten sowie den Menschen aus Gundelsheim und der Region.

Von Ursula Brinkmann

Gundelsheim. Weithin sichtbar ist Schloss Horneck in Gundelsheim. Die Strahlkraft des Deutschordensschlosses noch weiter zu stärken, liegt der Stadt ebenso am Herzen wie den heutigen Besitzern des Schlosses, dem Verein "Siebenbürgisches Kulturzentrum Schloss Horneck". Die Geschichte des Deutschen Ordens und die der Siebenbürger Sachsen im heutigen Rumänien ist etwa gleich alt. Auf Schloss Horneck kommen sie zusammen. Mit einem Schlossfest setzte der Verein nun zum zweiten Mal ein Zeichen der Verbundenheit – mit den eigenen Landsleuten sowie den Menschen aus Gundelsheim und der Region.

Gekommen waren in der Mehrzahl Gäste der siebenbürgisch-sächsischen Volksgruppe. Ein Paar aus Michelstadt im Odenwald hatte in der Siebenbürgischen Zeitung von dem Fest gelesen, ebenso ein anderes aus dem Ostallgäu, rumänische Autonummernschilder waren zu sehen, und busweise wurden Gruppen in und durch das Barockschloss geführt.

Der Schlossverein hatte die Deutschordensburg 2015 mit Spendengeldern gekauft, umgebaut, renoviert, in ein "Kultur- und Begegnungszentrum" mit Museum, Bibliothek, Hotel und Tagungsräumen verwandelt und damit zugleich der Öffentlichkeit geöffnet. Für die Siebenbürger Sachsen sollte ein "Identifikationsort" geschaffen werden, der ihr Kulturerbe sichert und zugänglich macht.

Das Gundelsheimer Wahrzeichen hat mit seiner neuen Bestimmung neuen Glanz bekommen. Für Bürgermeisterin Heike Schokatz verbindet sich mit dem "besterhaltenen Schloss am Neckar" der Gedanke an neue Tourismuspotenziale. Seitens der Stadt habe man Gästeführerinnen und -führer bereits entsprechend geschult. "Für Hochzeiten, Festlichkeiten und Firmenveranstaltungen ist dies eine ideale Location", warb die Bürgermeisterin für Schloss und Stadt.

Als "Ort der Kommunikation, wo Kultur und Heimat eine gelungene Symbiose eingehen" (Schokatz) verstehen auch die Siebenbürger Sachsen ihr deutsches Zentrum am Neckar. Hier sollen Brauchtum und Tradition bewahrt werden, man verstehe sich als "Brückenbauer" zwischen Herkunftsland und neuer Heimat, wie der Generalkonsul von Rumänien Dr. Radu-Dumitru Florea formulierte.

Doch: "Unsere Einladung gilt allen", betonte Helge Krempels, seit vergangenem Jahr Vorsitzender des Schlossvereins. Das bezog er nicht nur auf das Fest, sondern auf alles, was sich auf Schloss Horneck veranstalten und mit ihm verbinden lässt. Ein Fokus liegt darauf, Begegnungen zu intensivieren, doch die Gundelsheimer strömten bisher noch nicht hinauf zum Schloss, auch nicht zum Sommerfest.

Die da oben, die da unten – so sei es einst und lange gewesen, bemerkte der siebenbürgische Historiker Dr. Konrad Gündisch. "Doch die Entwicklung geht in eine andere Richtung." Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, zog daraus den Schluss: "Es ist unser aller Schloss." Hatte Krempels von einer Bringschuld seiner Volksgruppe gesprochen, um deutlich zu machen, dass mannigfaltige Begegnung angestrebt werden solle, so sprach Gündisch auch von einer "Kommschuld" der Stadt und der Region.

"Das Schloss erlebbar machen" möchte Dr. Axel Froese, "denn es hat große Strahlkraft". Froese ist stellvertretender Vorsitzender des Schlossvereins. Was die Erlebbarkeit einer Nacht auf Schloss Horneck angeht, so konnte er berichten, dass drei Viertel der Übernachtungsgäste in den vergangenen zwei Jahren nicht Siebenbürger Sachsen gewesen seien. Und was die Erlebbarkeit mittels Sommerfest angeht, da hatten die Gastgeber keine Mühen gescheut und ein wahrlich üppiges Programm zusammengestellt, getragen von ehrenamtlichen Organisatoren und Helfenden.

Mit einer ökumenischen Andacht hatte man im Burggraben begonnen. Weither gereist waren die beiden Geistlichen, Frank Bayard, Hochmeister des Deutschen Ordens aus Wien, und Wolfgang Rehner, evangelischer Superintendent aus der Steiermark. Mit Feuershow, Party und Bläserstücken ging es dort in der Nacht zu Ende. Dazwischen viel Musik, Führungen, Filme, Vorträge, Clownerie, Tänze, Ausstellung, mittelalterlicher Klamauk sowie Essens- und Getränkestände. "Wir sind sichtbar", hatte der Gründungsvorsitzende Dr. Bernd Fabritius einleitend und einladend gesagt. Das Signal galt fürs Fest, gilt fürs Schloss, die Siebenbürgen und die Zukunft.