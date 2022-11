Walldürn. (jam) "Ja, ich nehme die Wahl an." Mit diesen Worten und der Vereidigung, die Bürgermeister Markus Günther per Handschlag bekräftigte, ist Gina Bodirsky (Foto) zur neuen Ortsvorsteherin von Gottersdorf ernannt worden. Die junge Polizistin tritt die Nachfolge von Stephan Blum an, der vor kurzem von seinem Amt zurückgetreten ist. Als Grund hatte der frühere Ortsvorsteher Drohungen gegen ihn selbst und seine Frau angeführt. die bei der Blumenpflege angegriffen worden sein soll. Bodirsky war im Sommer 2019 zu Blums Stellvertreterin gewählt worden. Diese Funktion übernimmt nun Pierre Herkert.