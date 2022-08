Walldürn. (pm). "Ein Treffen, bei dem die Gäste per Flugzeug kommen" – so beschreibt der Flugsportclub Odenwald ein "Fly-In". Nach diesem Leitgedanke richtet der Walldürner Verein am ersten Augustwochenende das zweite Odenwälder Fly-In an seinem Verkehrslandeplatz aus.

Im vergangenen Jahr wuchs im FSCO nach den zahlreichen Corona-Einschränkungen das Bedürfnis, ein Treffen von Piloten für Piloten und flugbegeisterte Gäste anzubieten. So entstand das erste Odenwälder Fly-In im August 2021, und mit dem Vatertags-Fly-In wurde die Idee erfolgreich fortgeführt.

Mit dem zweiten Odenwälder Fly-In wird nun am 6. bis 7. August zu einem zweitägigen Fly-In eingeladen, die Übernachtungsmöglichkeit im Zelt "unter der Tragfläche" unterstreicht die "Einfachheit" dieses Events.

Erwartet werden einige Dutzend Maschinen und deren Besatzungen. Diese werden mit den unterschiedlichsten Flugzeugen anreisen: vom Ultraleichtflugzeug über Motorsegler bis hin zum ein oder anderen Oldtimer.

Am Flugplatz erwartet die Gäste dann das reichhaltige Angebot von "Charlies Fliegerstübchen", das unter der Führung neuer Pächter seit Ende Mai am Flugplatz Walldürn fürs leibliche Wohl sorgt. In geselliger Runde, bei gegrilltem Spanferkel und mit kühlen Getränken werden am Samstagabend Fliegergeschichten erzählt und neue Kontakte geknüpft – "und hoffentlich auch neue Gäste mit dem Fliegervirus infiziert", wie Jürg Wittwer vom FSCO es formuliert.

Ort des Geschehens

Denn das Organisationsteam des Flugsportclubs betont, dass zum Fly-In auch nicht-fliegende Gäste ausdrücklich willkommen sind. "Ausflügler und Gäste aus der Region sind herzlich eingeladen, sich auf der Terrasse des ,Fliegerstübchens‘ kulinarisch verwöhnen zu lassen, und die an- und abfliegenden Besucherflugzeuge zu beobachten. Sicherlich ist auch für ,Planespotter‘ einiges geboten", ist Wittwer überzeugt.