Von Ursula Brinkmann

Wagenschwend. Der 24. Februar 2022 wird einst in den Geschichtsbüchern als Datum stehen, an dem ein Krieg in Europa begann. Der 24. Februar 1945 war es im Odenwalddorf Wagenschwend auch.

An diesem Tag hatte das Schicksal vier Menschen wie Figuren auf einem Schachbrett aufeinander zubewegt. Im Dorfgasthaus "Linde" trafen sie aufeinander und fanden den Tod. Davon erzählt der Film "Hanka. Die Geschichte vom 24. Februar 1945".

Er beginnt mit den lieblichen Klängen einer Spieluhr und dem Bild einer Hand, die einen Zeichenstift hält. Dann erscheint der Hashtag #Hanka. Der Film dauert 10 Minuten und 43 Sekunden.

Hier finden Sie weitere Inhalte, für die Sie Javascript aktivieren müssen Youtube-Video: "Hanka. Die Geschichte vom 24. Februar 1945" von Youtube Nur mit Ihrer Zustimmung wird dieser Inhalt angezeigt. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie hier Inhalt anzeigen und Entscheidung merken Einmalig den Inhalt anzeigen Ausblenden

Er erzählt die Geschichte von Hanka Szendzielarz, der polnischen Zwangsarbeiterin, deren gerade 25 Jahre währendes Leben in Wagenschwend endete.

Das Museum Wagenschwend hat den Film produzieren lassen. "Ein Stück großer Weltgeschichte im kleinen Wagenschwend", ist auf der Webseite des Museums dazu zu lesen.

"Wie erzählt man von einem Menschenleben in bewegten Bildern, wenn man fast keine Bilder hat?" Das haben sich vom Museumsvorstand Gerhard Schäfer und Friederike Kroitzsch gefragt, denen es ein Anliegen war und ist, Heimatgeschichte so zu vermitteln, dass sie für heutige Betrachter lebendig wird.

Zum Leben erweckt wurden die Ereignisse in den letzten Kriegstagen von einem Zeichner, einem Filmemacher und einer Radioreporterin.

Kroitzsch, SWR4-Frau im Odenwald zwischen Mosbach und Buchen, und Schäfer, Museumsvereinsvorsitzender, fanden in Marten Mathies Lojenburg und Lutz Berger die Partner, die es für ein zwar kleines, aber ambitioniertes Projekt wie einen Film brauchte.

Der eine Grafiker und Illustrator aus Hamburg, der andere geschichtsversessener Filmemacher aus Heidelberg mit "großer Liebe zum Odenwald".

Jahrelang hatte Museumsleiter Gerhard Schäfer gemeinsam mit anderen die Geschichte von Hanka Szendzielarz recherchiert. Friederike Kroitzsch hatte ihr Schicksal und das der ebenfalls Betroffenen bereits in einem Büchlein mit dem Titel "Der 24. Februar 1945" veröffentlicht. "Es diente uns ...