Palma de Mallorca/Elztal. (RNZ) Die Bestellung war fix aufgegeben, die Aktion selbst ging dann ebenso schnell durch die Decke. Bild, Focus online, Mallorca-Zeitung – über mangelnde Medienpräsenz können sich die Hobbykicker aus Elztal im Neckar-Odenwald-Kreis, die vergangene Woche Kurzurlaub auf Mallorca machten, nun wirklich nicht beklagen. Die 600 Bier, die von der knapp 30-köpfigen Gruppe zur besten Frühstückszeit im Biergarten des Kultlokals "Bamboleo" bestellt wurden, sorgen überall für Schlagzeilen. "Fußballer trinken 600 Bier zum Frühstück – und gehen dann feiern", titelte etwa die Bild in ihrer Online-Ausgabe, eine "Rekord-Bierbestellung" machte die Mallorca-Zeitung aus.

Dass die zweifellos außergewöhnliche Bestellung derart viral geht, hatten die trinkfesten jungen Männer aus dem Neckar-Odenwald-Kreis gar nicht so auf dem Schirm, erklärt einer aus der Reisegruppe gegenüber der RNZ. Ein Mitarbeiter des Lokals habe dem Boulevard offenbar von der Aktion berichtet und die Welle der Berichterstattung ausgelöst. Gut drei Stunden benötigten die Kurzurlauber, die es seit einigen Jahren mindestens einmal pro Jahr gemeinsam auf die Baleareninsel zieht, für ihr etwas anderes Frühstück. Danach zog die Gruppe Richtung "Bierkönig" weiter, trotz überaus gehaltvollem Start, in den Tag hielten die Freunde offenbar lange durch. Gefeiert wurde auf der Partymeile jedenfalls bis in die Morgenstunden.

Schon beim letzten Aufenthalt am Ballermann im Jahr 2019 hatten die jungen Hobbyfußballer die Schnapsidee, "richtig viel Bier zu bestellen" in die Tat umgesetzt. Da die Gruppe beim dreitägigen Inselbesuch vergangene Woche ein wenig größer war als zuletzt, erhöhte man diesmal spontan von 420 auf 600 Bier. Eine halbe Stunde hatte das Personal im "Bamboleo" zu tun, bis die absonderliche Bestellung abgearbeitet war. Die Rechnung war dementsprechend ebenfalls extraordinär: 600 mal 0,2 Liter Bier machte 1260 Euro.

Von Bier haben die jungen Männer der Mallorca-Reisegruppe eigenem Bekunden zufolge nun zwar erst mal genug, der nächste gemeinsame Trip an den Ballermann sei allerdings für den kommenden Sommer schon wieder eingeplant.