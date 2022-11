Die Ernüchterung ist groß: ",Give‘ hätte schon funktioniert, zumal die Ideen im Vorfeld auf offene Ohren stießen. Es fehlte am Ende wohl das Interesse an der Durchführung, weil es doch einiges an Arbeit bedeutet hätte", vermutet Toni Almert. Insbesondere Vor- und Nachbereitung der Events seien ...

Walldürn. (adb) Nicht immer sind neue Wege von Erfolg gekrönt. Das gilt auch für "Give": Das im Frühjahr hoffnungsvoll gestartete Projekt der Stadt Walldürn sollte die verkaufsoffenen Sonntage mit neuem Leben erfüllen, konnte sich aber nicht durchsetzen. "Die Bereitschaft zur Mithilfe war offenbar seitens Gewerbe und Gastronomie, Institutionen, Vereinen und Einzelhandel trotz massiver Aufrufe und toller Ideen nicht da. Schade, denn gerade der verkaufsoffene Sonntag am 27. März lief hervorragend", bedauert Bürgermeister Markus Günther.

Hinter "Give" steckte der Versuch, die verkaufsoffenen Sonntage mit frischen, unkonventionellen Konzepten neu zu gestalten. Darüber hinaus gab noch viele kleinere "Social-Media-Beiträge" wie die Osterkörbchenaktion, bei der alle Teilnehmer ihre Osterangebote präsentieren konnten. Auch beim "Blummefeschd" war es für die Teilnehmer möglich, sich innerhalb ihrer ausgewählten Beiträge kostenlos zu beteiligen.

"Weitere Aktionen sind mangels Mitwirkenden nicht zu realisieren gewesen, weil die Bereitschaft zur Teilnahme rasch zu bröckeln begann", merkt Günther an. Von den ursprünglich fünf Mitwirkenden blieben nach kurzer Zeit nur zwei erhalten: Lediglich Toni H. Almert (Almert Logistic Intelligence, Reinhardsachsen) und Ina Düll ("Sportbox" Walldürn) mischten noch mit. "Wir hatten gemeinsam interessante Ideen im Kopf, aber das kann weder nur zu zweit noch von der Stadt allein gestemmt werden", sagt Toni H. Almert.

Beispielsweise hatte man ein Skript für Videofilme über den Walldürner Einzelhandel und die Autohäuser, aber auch einen Sandburgbauwettbewerb für Kinder sowie eine "Männerecke" für Shopping-Veranstaltungen entwickelt. "Allein für die Filmgestaltung mit Dreh und Schnitt hätte man im Ganzen rund 400 Arbeitsstunden investieren müssen, was viele Aktivposten erfordert hätte", verdeutlicht Almert. Auch die "Männerecke" war auf dem Papier bereits klar umrissen. "Hier hätten sich die Männer unter sich treffen können, während ihre Frauen in den Walldürner Geschäften auf Schnäppchenjagd gehen – fast wie in einer Kinderecke, nur eben für Männer!", erklären Tanja Naas und Sina Berberich.

Dem stimmt Bürgermeister Günther zu: "Nur weil Ideen gut und originell sind, werden sie nicht zum Selbstläufer. ,Give‘ war nur der Oberbau, es muss aber auch an der Basis angepackt werden!", fügt er an. Die Stadt und das "Give"-Team hätten zwar den organisatorischen Rahmen bilden und helfend eingreifen, aber nicht die ganze Arbeit übernehmen können: "Wenn niemand mithilft, fragt man sich zusehends, für wen man sich die Mühe macht", so Günther. Es sei "mehr als schade", dass bestehende Chancen nicht genutzt wurden. Schließlich habe es sich um Ideen gehandelt, die speziell den Einzelhändlern hätten helfen können. Wenig Verständnis habe er dafür angesichts der Tatsache, dass man zahlreiche Gewerbetreibende persönlich besucht und ihnen das Konzept vorgestellt hatte.

Auf der anderen Seite dankt der Bürgermeister Tanja Naas und Sina Berberich sowie Toni Almert und Ina Düll für die professionelle und harmonische Zusammenarbeit. Vielleicht sei der Ansatz seiner Zeit voraus gewesen. So löst man die Aktion trotz gewisser Enttäuschung nicht im Groll auf. "Vielleicht ist die Saat ja schon ausgesät und sprießt erst zu einem späteren Zeitpunkt", wünscht er sich.

Alle Teilnehmer werden zeitnah schriftlich informiert. Die im Vorgriff entrichteten Beiträge werden anteilhalber zurückgezahlt.