Eberbach/Thonon. (RNZ) Den engen freundschaftlichen Beziehungen zwischen Thonon und Eberbach hat auch die Pandemie letztlich nichts anhaben können. Das hat das Treffen zwischen den "Amis d´Eberbach" und den "Freunden Thonons" in der vergangenen Woche bewiesen.

Anlässlich der Foire de Crête in Thonon, dem traditionsreichen Bauernmarkt, der für einen Tag sprichwörtlich die ganze Stadt beherrscht und eine Vielzahl von Menschen rund um den Genfer See anlockt, reisten circa 30 Freundinnen und Freunde Thonons in die Partnerstadt, um dort gemeinsam mit den französischen Freunden in einem Festzelt Eberbacher Lebensart zu zeigen und bei deutschem Bier, Eberbacher Bratwurst und selbst gebackenen Kuchen Kontakte mit der Bürgerschaft zu knüpfen, Freunde und Bekannte wieder zu treffen und unsere Stadt vorzustellen.

Dies alles war viele Jahre schon Tradition, wenn auch zwischendrin für einige Jahre eingeschlafen. Wiederbelebt wurde die Präsenz Eberbachs bei diesem Volksfest 2019 durch das gemeinsame Engagement beider Partnervereine, aber schon im folgenden Jahr verhinderte Corona nicht nur das Eberbacher Zelt in Thonon, sondern die gesamte Foire de Crête.

Umso glücklicher war man, in diesem Jahr wieder zueinanderfinden zu können. Denn das jährliche Treffen in Thonon ist weit mehr als nur die Anwesenheit bei der Foire de Crête, es ist ein sichtbarer Ausdruck der gelebten Partnerschaft zwischen beiden Städten, wie der Bürgermeister Thonons, Christophe Arminjon, bei dem Empfang der Eberbacher Delegation im Rathaus von Thonon am Vorabend des Volksfestes hervorhob.

Eberbachs Bürgermeister Peter Reichert, der für eine Woche Urlaub in diesem Jahr in die Partnerstadt gekommen war, gab seiner Freude über die vielfältigen Beziehungen zwischen beiden Städten Ausdruck, die jetzt nach Corona auch wieder gepflegt werden können.

So freue er sich schon auf den Besuch einer offiziellen Delegation von Bürgermeister und Gemeinderäten aus Thonon zum Ende dieses Monats in Eberbach.

Helmut Schultz als Vorsitzender der "Freunde Thonons" dankte für die großzügige Unterstützung der Städte Thonon und Eberbach bei der Durchführung des gemeinsamen Projekts und hob hervor, dass sich dieses Mal der deutsch-französische Bürgerfonds, eine Stiftung Frankreichs und Deutschlands zur Förderung von gemeinsamen Bürgeraktivitäten in beiden Ländern, mit einem bemerkenswerten Zuschuss an diesem Treffen beteiligt hat.

Am Tag nach der Arbeit im Festzelt begaben sich die Mitglieder der Vereine aus Thonon und Eberbach auf einen Ausflug in die Bergwelt oberhalb Thonons. Beim gemeinsamen Probieren Savoyarder Spezialitäten und einer Promenade rund um den See von Montriond wurden alte Freundschaften bestätigt und neue geknüpft. Man war sich einig, dass Traditionen, wenn sie mit neuem Leben gefüllt werden, eine wichtige Rolle spielen im Leben miteinander, auch weit über die Landesgrenzen hinaus.