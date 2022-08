Von Marcus Deschner

Eberbach. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause fand am Dienstag in der Au neben dem Kuckucksmarkt-Festgelände wieder eine Fleckviehrinder-Zuchtschau statt. Organisiert worden war die Traditionsveranstaltung wieder von der Landwirtsfamilie Heß aus Schönbrunn gemeinsam mit der Rinder-Union Baden-Württemberg mit Sitz in Herbertingen sowie der Stadt