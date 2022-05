Eberbach. (me) Zum Auftakt werden auf dem Alten Markt in der Altstadt gemeinsam Frühlingslieder geschmettert. Am Freitag, 27. Mai, 18.30 Uhr, geht es in den 31. Eberbacher Frühling. Bis Sonntag, 29. Mai, spielt auf den Plätzen und in den Gassen des Städtchens am Neckar die Musik.

Freitagabends sind James Torto mit Reggae, die Zap Gang mit Rock und Pop, Ell mit Alternative-Pop, Themis mit Indie-Rock und das Quartett von Tobias Langguth mit Jazz, Samba und Blues zu hören.

Ein Kinder-Ritterturnier wird am Samstag um 11 Uhr am Pulverturm ausgetragen. Der Kinderflohmarkt lädt am Samstag von 13.30 Uhr an zum Stöbern und Feilschen ein. Ebenfalls um 13.30 Uhr wird ein Tischkickerturnier mit Viererteams ausgespielt. Um 17 Uhr steigt eine Kinderdisco. Nachmittags spielt Wolfgang Kalb Country-Blues, die Red Hot Dixie Devils swingen in der Altstadt. Abends sind Saxshop, die Country Kings, die Alternative-Rocker Sugarcoat for the Monster, die Black Stains mit Prog Metal, die Sinsheimer Partyband Gonzo’s Jam und die Tuxedo Club Band zu hören.

Der verkaufsoffene Sonntag bietet ebenfalls wieder ein buntes Kinderprogramm. Das JBO Waldbrunn spielt um 11 Uhr zum Frühschoppen. Nachmittags spielen Nachwuchsbands und die Mannheimer Formation Jazzabella. Ein elektrischer Bulle lädt zum Rodeo. Stadtmuseum, Küfereimuseum und das Naturparkzentrum haben bei freiem Eintritt geöffnet.