Eberbach. Seit gestern Nachmittag weihnachtet es wieder auf dem Neuen Markt, und mit einbrechender Dunkelheit wurde es sofort heimelig inmitten der erleuchteten Bäume und zwanzig Vereinshütten, die hübsche Sachen anzubieten hatten und verlockende Düfte aufsteigen ließen.

Die musikalische Einstimmung der allerersten Gäste, die neugierig über den Platz schlenderten, übernahm der MGV Liederkranz.

Am Samstag gegen 12.30 Uhr will sich das Christkind auf dem Weihnachtsmarkt zeigen, in seinem Gefolge spielt der Posaunenchor auf, und auch der Nikolaus wird nicht weit sein. Bis 21 Uhr, am Sonntag bis 18 Uhr wird zum Besuch geladen.